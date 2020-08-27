HUAWEI Tablet Ailesi'nin En Yeni Üyesi MatePad 10.4 Oldu. İşte Özellikleri!

HUAWEI MatePad 10.4, göz koruma özelliği, sunduğu yüksek ses ve video deneyiminin yanı sıra 10,4 inç 2K FullView ekranıyla uzaktan eğitim ve çalışmanın öneminin arttığı bugünlerde ideal bir çözüm olarak tüketicilere sunuluyor. İşte HUAWEI MatePad 10.4 özellikleri ve fiyatı.