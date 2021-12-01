HUAWEI nova 8i Türkiye'de Satışa Sunuldu

Nova serisinin tüm üstün estetiğini ve dinamik renklerini miras alan HUAWEI nova 8i, size olağanüstü görsel bir deneyim ve üstün kavrama hissi sunar. Hassas mühendislikle tasarlanmış 4D yuvarlak kenarlar ile ultra yumuşak bir dokunuş sunar.