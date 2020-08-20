HUAWEI P smart S Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI P smart S, 48 MP yapay zeka destekli üçlü kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkıyor. Tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını gözeten HUAWEI, P smart S ile farklı renk tonları ve benzersiz dokusu ile çekici bir kullanım deneyimi sunuyor.