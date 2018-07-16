Huawei P20, Ağustos'ta GPU Turbo'ya Kavuşacak
Honor 10'a gelecek ve telefonu hızlandıracak olan GPU Turbo güncellemesinin bu Huawei'lere de geleceği anlaşıldı!
Huawei P20, Huawei P20 Pro veya bunlara benzer bir telefonunuz varsa, yakında daha iyi bir oyun performansı almaya başlayacaksınız. Firma, daha önce Honor telefonlara geleceği söylenen GPU Turbo güncellemesini birçok telefonu için Ağustos'ta sunmaya hazırlanıyor.
Daha önce sadece Honor'lara geleceği söylenen güncelleme, grafik işleme verimliliğini yüzde 60'a kadar iyileştirirken, yonga setinin toplam güç tüketimini yüzde 30'a kadar azaltacak. Bir başka deyişle oyunlar daha iyi çalışırken pil ömrü uzayacak. GPU Turbo ilk olarak PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang oyunlarında desteklenecek. Desteklenecek diğer oyunlar, daha sonra açıklanacak.
Yazılım güncellemesiyle gelecek yenilik, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Porsche Design Huawei Mate RS ve Porsche Design Huawei Mate 10'a Ağustos'ta ulaşacak.
Huawei Mate 10 Lite, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Nova 2i ve Y9 2018 Eylül'de; Huawei Mate 9, Huawei Mate 9 Pro, Huawei P10 ve Huawei P10 Plus ise Kasım'da GPU Turbo'ya kavuşacak.
GPU Turbo'ya ilk olarak Honor 10, 3 Ağustos'ta kavuşacak. Bu güncelleme, Honor 10'a AIS (otomatik imaj dengeleme) işlevini de getirecek.
Zeynel A. Öztürk
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