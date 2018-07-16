Huawei P20, Ağustos'ta GPU Turbo'ya Kavuşacak

Honor 10'a gelecek ve telefonu hızlandıracak olan GPU Turbo güncellemesinin bu Huawei'lere de geleceği anlaşıldı!

Huawei P20, Ağustos'ta GPU Turbo'ya Kavuşacak

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