Huawei P20, Çıkmadan Önce Çinli Sitede Göründü!
Huawei P20, Mart ayındaki çıkışını yapmadan önce Çinli sitede göründü!
- H. Hüseyin Öztürk
Huawei, sıradaki P-serisi telefonunu Mart ayında çıkarmayı planlıyor, ama görünüşe bakılırsa firmanın yeni cihazı TENAA'da ortaya çıkmış.
Huawei P20, P10'a benzer bir tasarıma sahip görünüyor. Resimlere göre, parmak izi tarayıcısı ekranın aşağısında, fiziksel bir tuşun içinde bulunacak. Arka kısımda ise, flaşı olan bir çift kamera düzeni var. Kameralar gövde ile aynı hizada olmayacak ve biraz çıkıntı yapacak.
Donanım özelliklerine gelince, cihazın Huawei'nin Kirin 970 işlemcisini kullanması ve 4GB ya da 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
Cihazın donanım özellikleri şu an pek kesinleşmiş olmasa da, resimlerin oldukça güvenilir olduğunu düşünüyoruz, çünkü TENAA, Çinli bir cihaz sertifikası web sitesi. Bütün detayları öğrenmek için de neyse ki çok beklememiz gerekmeyecek, çünkü 27 Mart'ta Paris'te gerçekleşecek bir etkinlik için basın davetiyeleri dağıtılmaya başlandı bile. P serisinin resmi olarak çıktığında ABD'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor, ama geçmişi referans alacak olursak, Amerikalıların Mate ile yetinmeleri gerekebilir.
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