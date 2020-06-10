Huawei P40 İncelemesi! İşte Huawei P40 Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei'nin bu seneki P40 serisinden daha önce P40 Pro ve P40 lite modellerini tüm detaylarıyla incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi de sıra geldi artık ailenin ortanca üyesi P40 modeline. Bu incelememizde Huawei P40 hakkında bilmeniz gereken pek çok önemli özelliği sizlere anlatacak, eğer satın almayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken önemli detaylarından tek tek bahsedeceğiz.
Huawei P40 Pro ile P40 Farkı Nedir?
Elbette P40 Pro modeli ile P40 arasında fiyat noktasında olduğu kadar özellik bakımından da birtakım farklılıklar mevcut. Önce bunu dile getirmek gerekiyor. Fakat performans anlamında hiç kayıp yaşamayacağınız da bir gerçek. Zira 2 model de aynı işlemci olan Kirin 990 5G'den güç sağlıyor ve bu sayede de 5G desteği bu telefonda mevcut durumda. Evet, henüz ülkemizde 5G bulunmuyor, ancak geldiğinde bu telefonla yararlanabileceksiniz. Elbette telefon, diğer yanlarında çeşitli farklar bulunduruyor. Şimdi adım adım incelemeye başlayalım ve ilk olarak tasarımdan sözü açalım.
Huawei P40 Tasarımı Nasıl?
Huawei P40, tasarımıyla beraber P40 serisinin en kompakt modeli oluyor. P40 Pro ve P40 lite modelleri daha uzun olurken, P40 daha kısa ve ele daha rahat oturan boyuyla, açıkçası devasa ekranlı telefonların at koşturduğu şu günlerde, özlediğimiz form faktörde bir yapıyı elimizin altına getiriyor.
Huawei P40 Ağırlığı ve Ölçüleri
Telefonun uzunluğu 148 mm olurken, ağırlığı da 175 gram seviyesinde. Böylece hem ailenin en kısa hem de en hafif modeli oluyor P40.
Elimizde beyaz renkli modeliyle bulunan Huawei P40, ayrıca siyah ve gri renkleriyle de tercih edilebilirken, arka yüzeyin sade tasarım çizgisi, ailenin P40 Pro izlerini taşıyor. Böylece hem hoş bir görüntü sunan telefon, hem de elde iyi bir hissiyat sağlıyor. Fakat beyaz renkli bu modelin, parmak izi tuttuğunu da ilave etmek lazım.
Telefonun arka yüzeyi cam malzemeye sahip, kenarlar ise alüminyum çerçeve ile kaplanmış durumda. Arkada yer alan kamera alanının çerçevesi de aynı şekilde alüminyum çerçeve ile çevrelenirken, bu dikdörtgen kamera alanı gövdeden hafif de olsa bir çıkıntı yaratıyor.
Huawei P40 MicroSD Kart Desteği Var Mı?
Telefonun çevresine baktığımızda, sağ kenarda güç ve ses tuşlarını görüyoruz. Alt kenarda ise SIM kart ve Nano Memory çekmecesi bulunuyor. Evet, microSD kart desteği son Huawei modellerinde zaten yok; onun yerine Nano Memory kartları ile telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz.
Alt kenarda ayrıca hoparlör mazgalı yer alırken, P40'ın tek hoparlörlü bir model olduğunu da belirtelim. Yani telefonda stereo ses sağlanamıyor, fakat bu hoparlörün ses performansının da gayet yeterli seviyede olduğunu söylemek lazım.
Huawei P40 Suya Dayanıklı Mı?
Tasarıma yönelik son olarak Huawei P40'ın IP53 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu bilgisini verelim. Hatırlayacağınız gibi P40 Pro modelinde tam su koruması bulunuyordu, ancak ne yazık ki bu modelde sadece su sıçramalarına karşı koruma tercih edilmiş.
Huawei P40 Ekran Özellikleri Neler?
Huawei P40'ın ekranı, 6.1 inç büyüklüğünde OLED panelden oluşuyor. Pro modelinin aksine ekran yalnızca 60Hz standart tazeleme hızına sahip ve ekran olarak Pro modeli ile arasındaki en büyük fark da bu. P40 Pro modelinde ayrıca 90Hz ekran opsiyonu bulunuyordu. Arada çok büyük bir uçurum olmadığını söylemek isteriz, fakat ekran illa ki daha hızlı olsun derseniz, elbette burada tercih sizin olacak.
Huawei P40 Çözünürlüğü
OLED paneliyle gerçekten güzel bir görüntü sağlayan telefon, kompakt gövdesine karşın ince ekran çerçeveleri ve üstteki çift kamera dizilimiyle beraber P40 Pro ile eşdeğer. Elbette P40 Pro'nun ekranı daha büyüktü, fakat P40'ta da gövdesine oranla geniş bir görüntü alanı mevcut. Telefonda 19.5:9 görüntü en – boy oranı sağlanırken, çözünürlük ise 1080x2340 piksel şeklinde.
422 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, maksimum parlaklıkta 590 nite kadar ulaşabiliyor ki bu da parlak güneş ışığı altında iyi bir görüntü elde etmenizi sağlayacak cinsten.
Bu arada ekranın hem DCI-P3 hem sRGB renk gamutunun oldukça geniş olduğunu ve ekran ayarları kısmından canlı ve normal şeklinde ayarlayabileceğiniz renk uzayları ile doygun bir görüntü üretilebildiğini söyleyelim.
Ayrıca telefonun ekranında halihazırda bir koruma katmanı da var. Bu oldukça önemli. Fakat öte yandan kutu içeriğinden bir silikon kılıf çıkmıyor. O nedenle isterseniz, bunu sizin ayrıca temin etmeniz gerekecek.
Huawei P40'ta parmak izi okuyucu da yine ekran altına entegre olarak karşımıza çıkıyor. Hızlı ve akıcı çalışan bu sensöre ek olarak yine yüz tanıma sistemi elbette telefonda bulunuyor.
Huawei P40 İşletim Sistemi ve AppGallery
Huawei P40, Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve tıpkı P40 Pro gibi elbette EMUI 10 arayüzünü kullanıyor. Ancak konu Huawei olunca elbette soru şu: Huawei P40 ile Google servisleri kullanılabiliyor mu, Google Play Store'dan uygulama indiriliyor mu? Bunun cevabı hayır. Ancak daha önceki incelemelerde ve sizlere ilettiğimiz haberlerimizde de anlattığımız gibi bu çok da dert değil açıkçası.
Huawei P40 AppGallery Marketi
Zira Huawei, alternatif olarak HMS, yani Huawei Mobile Servisleri'ni genişletti ve artık kendi uygulama marketi olan AppGallery'yi kullanıyor. Kaldı ki AppGallery, şu an içeriği bakımından dünyanın en büyük 3'üncü uygulama marketi konumunda. Huawei, global çapta olduğu gibi Türkiye özelinde de bu konuda önemli iş birliklerinde bulunuyor ve uygulama ile hizmet ağını genişletiyor. Hatta kısa bir süre önce de Yandex ile bu alanda yeni bir iş birliğine de gitmişti. Hatta son olarak Getir uygulaması da AppGalley'deki yerini almıştı.
AppGallery'de çok sayıda uygulamayı bulabiliyorsunuz. Buna ilave olarak MoreApps adında 3'üncü parti çözümü de bu markette yer alıyor. Bunu da kullanarak, tüm popüler uygulama ve oyunlara erişim olanağınız var.
Huawei P40'a Uygulamalar Nasıl İndirilir?
Yani Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Google Maps, Spotify başta olmak üzere, tüm bilinen önemli uygulamaları P40'a indirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunlardan Facebook ve WhatsApp'ı kendi siteleri üzerinden indirerek telefona yükleyebiliyor, YouTube'u ise Huawei Browser üzerinden kullanabiliyorsunuz.
Twitter, Facebook Messenger, Instagram ve Google Haritalar'ı da MoreApps yoluyla edinebiliyor, sonrasında da sorunsuz şekilde kullanabiliyorsunuz.
Huawei P40 Performansı Nasıl?
Huawei P40, yine P40 Pro gibi Kirin 990 5G işlemciden güç sağlıyor. Kirin 990 5G, 7nm+ fabrikasyon sürecine sahip ve daha önce incelediğimiz Mate 30 Pro'da bulunan Kirin 990 işlemcinin revize edilmiş bir sürümü.
2 adet 2.86 GHz frekanslı ve 2 adet 2.36 GHz frekanslı Cortex A76 performans çekirdekleri ile 4 adet 1.95 GHz frekanslı verimlilik odaklı çekirdeklerden oluşan bu işlemci, GPU olarak da bize 16 çekirdekli Mali-G76'yı sunuyor. Ayrıca bu işlemci ile beraber NPU, yani yapay zeka işlem birimi de geliyor ve bundan telefonun optimizasyonunda yararlanılıyor.
Huawei P40 Depolama Kapasitesi
Yine Huawei P40 da P40 Pro gibi 8 GB RAM kapasitesine sahip. Depolama birimi ise 128 GB olurken, bu alanı Nano Memory yoluyla 256 GB daha genişletme olanağınız bulunuyor.
Öte yandan P40'ın yine teknik verileri arasında 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği yer alıyor, Bluetooth 5.1 özelliği bulunuyor ve başta da söylediğimiz gibi 5G opsiyonu da mevcut durumda.
Buraya kadar teknik kadrosuyla telefonu tanıdık. Peki, Huawei P40'ın performansı nasıl? Şimdi de bundan bahsedelim.
P40, sağladığı performans ile, tipik bir amiral gemisi. Kullanımıyla üst seviye performans sağlayabilen telefon, çoklu uygulamalar olsun, yoğun grafik gücü gerektiren oyunlar olsun kendinden memnun bırakacak bir telefon oluyor. Telefonla PUBG de oynadık, Asphalt 9 da oynadık; oyun konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayan telefon, sentetik testlerde de kendine gayet iyi bir yer ediniyor.
Huawei P40 AnTuTu Benchmark Testi Sonucu
Yaptığımız sentetik testlerden AnTuTu Benchmark'ta 450 bin 796 puan toplayan telefon, bu skorla tabloda kendine P40 Pro'nun yanında yer buluyor. Önünde ise önemli fiyat/performans modellerinden Galaxy S10 Lite bulunurken, bu telefonda Snapdragon 855 işlemcinin yer alması oldukça önemli. Hatırlarsanız bundan uzun uzadıya Galaxy S10 Lite incelememizde bahsetmiştik.
Huawei P40 Geekbench Test Sonucu
Gelelim işlemci performansını ölçümleyen Geekbench'e. Geekbench testinde tek çekirdek skoruyla 747 puan alan P40, çoklu çekirdek sonucunda da 2974 puanlık bir performans gösteriyor.
Bu skorlarla Huawei P40'ı tabloya yerleştirdiğimizde, Mate 30 Pro ile listenin önemli modelleri arasında olduğunu görüyoruz. Çoklu çekirdek sonucuna geldiğimizde ise işin rengi biraz daha değişiyor ve P40, Samsung Galaxy S20 Ultra'yı da geride bırakarak Snapdragon 865 işlemcili OPPO Find X2'nin hemen arkasına yerleşiyor. Bu da Kirin 990 5G işlemcinin, tüm çekirdekleri çalıştığında ne kadar performanslı olduğunu gösteriyor bizlere. Zaten öte yandan Galaxy S20 Ultra incelememizde de Exynos 990 işlemcinin çoklu çekirdek performansında zayıf kaldığından bahsetmiştik.
Huawei P40 ile yapılan testleri ve karşılaştırma test tablolarını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Huawei P40 Pil Performansı
Evet, performans notlarına ilişkin olarak elbette P40'ın pil ömründen de bahsetmemiz gerekiyor. Telefonda 3800 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve bu da günlük kullanım için yeterli pil ömrü sağlayabiliyor.
Bu batarya ile 22 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayabiliyor, yaklaşık 14 saatlik internet dolaşım süresi elde edebiliyorsunuz. Ayrıca telefonla yine yaklaşık 19 saat boyunca video izlemek de mümkün. Eğer Wi-Fi'a bağlı ve tam ekran parlaklığında video izlerseniz ise, 15 saat boyunca kesintisiz video izleyebilirsiniz. Bu senaryoda yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testi sonucunda yüzde 10 oranında şarj kaybeden Huawei P40, böylece tabloda pil ömrüyle iddialı modeller arasında yer alıyor.
Huawei P40 SüperŞarj Desteği
Huawei P40 22.5W SüperŞarj desteğine de sahip. Böylece telefon kısa sürede şarj olabiliyor. Öyle ki, yeptığımız testte ilk 10 dakika içinde yüzde 19 oranında şarj olabilen telefon, 30 dakika içinde yüzde 58 kapasitede doluluk oranı yakalayabiliyor. 1 saat süre sonunda yüzde 89 oranında şarj olan P40, 1 saat 10 dakikada yüzde 94'e ulaşıyor, ancak bundan sonra ise biraz ayak sürüdüğünü söylemek lazım. Zira telefon ancak 1 saat 40 dakika sonunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Yine de pilin önemli bölümü kısa sürede şarj oluyor.
Öte yandan telefonların çok hızlı şarj olması güzel bir özellik elbette ama uzun vadede batarya ömrünü kısalttığını da bilmek lazım. Fakat ek parantez olarak Huawei P40'ta kablosuz şarj desteğinin olmaması ise üzücü bir detay, onu da söyleyelim. Zira bilindiği gibi P40 Pro'da hem kablosuz hem ters şarj özelliği vardı.
- 10 Dakika: Yüzde 19
- 20 Dakika: Yüzde 38
- 30 Dakika: Yüzde 58
- 40 Dakika: Yüzde 72
- 50 Dakika: Yüzde 82
- 1 Saat: Yüzde 89
- 1 Saat 10 Dakika: Yüzde 94
- 1 Saat 20 Dakika: Yüzde 96
- 1 Saat 30 Dakika: Yüzde 98
- 1 Saat 40 Dakika: Yüzde 100
Huawei P40 Kameraları Nasıl?
Evet, geldik şimdi Huawei P40'ın kameralarına. Huawei, özellikle son yıllarda tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonlarda mobil fotoğrafçılıkta önemli işlere imza atıyor. Fotoğraf yetenekleriyle öne çıkarken, buna karşın bilindiği gibi Huawei telefonların en büyük handikaplarından birini video kısmı oluşturuyordu.
Son modellerle beraber bu bölümdeki eksiklerini de gideren şirket, artık hem video hem fotoğraf tarafında güzel modeller çıkartmaya başladı ki, bunlardan biri de elimizdeki Huawei P40 oluyor.
Huawei P40 da ana kamerasıyla tıpkı P40 Pro'da olduğu gibi 50 MP kamerayı kullanıyor. Zaten son yıllardaki gibi Leica iş birliği ile beraber yetenekli bir kamera kurulumuna sahip olan telefon, ana kamerasıyla bizlere f/1.9 diyaframlı, 23mm'lik ve 2.44 mikrometrelik bir lens sunuyor.
50 MP SuperSensing kamera, 1/1.28 inç Ultra Vision Sensöre sahip. Omnidirectional PDAF, yani çok yönlü faz algılamalı otofokus içeren ana kamera, OIS desteğini de bulundururken, bu kameranın çekimleri gerçekten de takdire şayan. Özellikle kullanılan Huawei XD Fusion Engine sayesinde çekilen fotoğraflar dinamik aralıkta her zaman mükemmel görünebiliyor.
P40, 3 arka kameralı bir telefon. Bunlardan ikinci kamera 8 MP telefoto olarak yer alıyor ve 3x optik zum, 5x hibrit zum yapabilen bu kamera ile 30x'e kadar dijital zum yapabiliyorsunuz. Özellikle 5x zum fotoğraflarının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 30x kadar zum yapacaksanız, tripod kullanmanız çekim kalitesini nispeten düzeltecektir.
P40'ın 3'üncü kamerası ise 16 MP ultra geniş açılı kamera oluyor. 17 mm'lik bu kamera, yine özellikle gündüz çekimlerinde güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ancak ışık şartları düştükçe geniş açılı fotoğraflarda da grenler görebiliyorsunuz.
Bu arada telefonda fiziksel olarak yer almıyor, fakat AI, yani yapay zeka modunu aktifleştirdiğinizde, Süper Makro modu otomatik olarak aktive oluyor ve böylece makro fotoğraflar da çekebiliyorsunuz.
P40 ile ayrıca 4K video kaydı yapabiliyor, 960 kare ağır çekim video çekilebiliyor. Aynı şekilde ön kamera ile de yine 4K video kaydı imkanı mümkün. Bu arada ön kamerada da Pro modeli gibi çift kameraya yer veriliyor P40'ta. Bunlardan ana kamera yine 32 MP şeklinde olurken, ikinci kamera ise ToF 3D sensörü olarak karşımıza çıkıyor ve derinlik sensörüyle beraber alan derinlikli güzel selfie fotoğraflarının önü açılıyor.
Huawei P40 ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Huawei P40, yeni serinin dengeli bir ortanca modeli olarak karşımıza çıkıyor. Kompakt boyutları, amiral seviye performansı, OLED ekranı, çok yönlü kameraları ve diğer çevre özellikleriyle gayet tercih edilebilecek bir model. Elbette eksikleri de var, onlardan da bahsettik.
Huawei P40 Fiyatı Ne Kadar?
Fiyatı ise şu anda 8299 TL civarında. Bu anlamda P40 Pro'ya göre daha ucuz olan P40, elbette karşısında farklı rakipler de bulunduruyor. Bu anlamda bu fiyat seviyesinde direkt tercih edilebilecek farklılığı yaratmadığı aşikar. Ancak önemli özellikler bulundurduğu da öyle. O anlamda aklı bu telefonda olanların pişman olmayacağı ve uzun süreler rahatlıkla kullanabileceği bir model olduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %88
+ Güzel tasarım
+ OLED ekran
+ Amiral seviye performans
+ Harika kamera
+ Kompakt boyutlar
+ İyi pil ömrü & hızlı şarj
+ Çok yönlü kamera sistemi
+ 5G, Wi-Fi 6 ve BT 5.1
- Sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı
- Stereo hoparlör yok
- aptX HD yok
- 3.5 mm giriş yok
- Kablosuz şarj yok
Huawei P40 Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Kirin 990 5G
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.86 GHz & 2.36 GHz & 1.95 GHz
Ekran Teknolojisi: OLED
Ekran Boyutu: 6.1 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
Bellek (RAM): 8 GB
Grafik İşlemci: Mali-G76 MP16
Dahili Depolama: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 32 MP & IR ToF 3D
Arka Kamera: 50 MP & 8 MP & 16 MP
Batarya: 3800 mAh
Çift SIM Desteği: Yok
Wi-Fi: 802.11ax
Bluetooth: 5.1
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 71 x 148 x 8.5 mm
Ağırlık: 175 gr.
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