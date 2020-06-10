Huawei P40 İncelemesi! İşte Huawei P40 Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei P40 Pro ve Huawei P40 lite arasında bulunan ortanca model Huawei P40'ı tüm özellikleriye inceledik. Peki, Huawei P40 özellikleri neler, performansı nasıl, iyi fotoğraf çekebiliyor mu, pil ömrü ne kadar gidiyor, Huawei P40 fiyatı ne kadar ve işte satın almadan önce bilmeniz gereken tüm yanlarıyla Huawei P40 incelemesi!

10 Haziran 2020 16:00

Ercan Uğurlu