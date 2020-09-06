HUAWEI P40 lite Kullanmanız İçin 4 Neden Nedir?

Yüksek performans, gün boyu dayanan pil, müthiş kamera performansı, çarpıcı tasarım ve uygun fiyat. Bu özelliklerin hepsini bir arada sunabilen modeller akıllı telefon kullanıcılarının en büyük tercihi oluyor:
1. FullView Ekran ve 4'lü Matris Kamera Tasarımı
P40 lite, 6,4 inç HUAWEI FullView Ekranı ile sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını da destekliyor. HUAWEI P40 lite'nin arka tarafı, koruyucu katmandaki metalik vurgularla kaplanan çarpıcı renklere sahip. Dört tarafı kavisli olan kompakt cihaz rahat bir tutuş özelliği de sunuyor. Akıllı telefon, daha yüksek başarı oranıyla daha hızlı kilitlenen yenilikçi, güç tuşuna monte edilmiş bir parmak izi sensörüne de sahip.
2. 48MP Yapay Zekalı Dörtlü Kamera
HUAWEI P40 lite, 48MP ana kamerasının yanı sıra, 8MP ultra geniş açı objektifi ile kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120° görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için ideal özellikler taşıyor. 2MP Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de AI ile çalışan bir 2MP Bokeh Lens içeriyor.
HUAWEI P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu'nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan harika gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.
HUAWEI P40 lite'nin ön kamerası, tüm aydınlatma koşullarında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan kamera, kullanıcıların minimum çabayla muhteşem selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğraf konusunu hem de arka planı optimize ediyor.
3. HUAWEI 40W Süper Şarj Teknolojisi (TÜV Onaylı)
Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada 0'dan yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor. Telefonu gece şarja koymayı unutsanız bile, sabah kalkıp evden çıkana kadar yine tüm gün yetecek kadar şarja kavuşabilirsiniz.
4. HUAWEI Kirin 810 İşlemci
Akıllı telefon yongaları için üretim süreci, performansı ve güç tüketimini doğrudan etkiliyor. Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor.
Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip. Grafik ayrıntılarını işlemede en üst seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor. HUAWEI P40 lite, kullanıcılara tamamen yükseltilmiş oyun deneyimi sunuyor.
Yüksek hızlı 6GB RAM, CPU ve GPU'nun güçlü performansını mükemmel bir şekilde ortaya çıkarmasına yarıyor. İster uygulama başlatmak ister video düzenlemek ister zorlu oyunlar çalıştırmak için olsun kullanıcılarına kesintisiz bir eğlence deneyimi yaşatıyor.
Yüksek kapasiteli ve çok hızlı şarj olan pili, yüksek performanslı işlemciyi, görülmemiş kamera başarımını ve mükemmel tasarımı bir arada sunan HUAWEI P40 lite, Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Tutku Yeşili renk seçenekleriyle 7 Eylül tarihine kadar 3.499 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuluyor. HUAWEI Mağaza uygulaması üzerinden alışveriş yapan tüketiciler, aynı zamanda 100 ve 200 TL indirim kuponlarını da kullanabiliyorlar.
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