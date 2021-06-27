Huawei P50'de Snapdragon 888 İşlemci Görebiliriz; Ama 5G'siz Olarak...

Huawei'nin yeni akıllı telefon serisi oldukça yakın Huawei P50 olarak karşımıza çıkacak olan yeni seri ile ilgili birtakım bilgileri de daha önce görmüştük. "Gerçek" fotoğraflarıyla daha önce sızan yeni seride 3 farklı model olması bekleniyor. Bunlar ise, Huawei P50, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Plus.
Bilindiği gibi Qualcomm da işlemcilerini farklı varyantlar halinde tanıtıyor. Qualcomm, geçtiğimiz yıl Snapdragon 865 ve 865 Plus gibi işlemcisinin 2 farklı varyantını duyurmuş ve her 2 model de farklı akıllı telefonlarda yer almıştı. Şirketin benzer hamleyi yeni işlemcisinde de tekrarlaması bekleniyor ve bunlardan biri Huawei P50 serisine isabet edecek gibi.
Bilindiği gibi şu an küresel çapta süregelen bir işlemci sıkıntısı var ve kuşkusuz pek çok akıllı telefon üreticisi olduğu gibi Huawei de bundan etkilenmiş durumda. Bu nedenle yeni serideki modellerde Huawei'nin Qualcomm ile iş birliği yaptığını göreceğiz gibi duruyor. Gelen haberlere göre Huawei P50'de Snapdragon 888'in 4G varyantı yer alacak.
Qualcomm'un yeni amiral seviye işlemcisi Snapdragon 888 olurken, bu işlemciye bazı özelliklerin törpülendiği yeni bir varyant eşlik edecek. Bahsi geçen Snapdragon 888 varyantında 5G desteği yer almayacak, sadece 4G desteği içerecek. Bu işlemcinin Huawei P50 serisinden hangi modelde bulunacağı ise şimdilik belli değil. Bunu bekleyip göreceğiz.
Öte yandan bu iş birliği, Biden yönetimi ile ABD'nin Huawei'ye karşı olan tutumunun biraz yumuşadığının göstergesi niteliği taşıyor olabilir. Zira bilindiği gibi Qualcomm bir ABD şirket. Ancak bu iş birliği henüz söylentiden ibaret.
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