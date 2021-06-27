Huawei P50'de Snapdragon 888 İşlemci Görebiliriz; Ama 5G'siz Olarak...

Huawei P50'de 5G'siz bir Snapdragon 888 işlemci yer alabilir. Peki, ABD'nin Huawei'ye olan sert tutumu yumuşuyor mu?

  • Ercan Uğurlu
Huawei P50'de Snapdragon 888 İşlemci Görebiliriz!

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