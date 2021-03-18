HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor

HUAWEI, geçtiğimiz yılın yaz aylarında kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search'ü daha kusursuz hale getirmek için kullanıcılarından gelen geri bildirimlere önem vermeye devam ediyor.

HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çarpı işareti nasıl yapılır? (×) Klavyede çarpı işareti yapılışı
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
Büyüktür işareti nasıl yapılır? (>) Bilgisayar klavyesinde büyüktür işareti
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?

Günün En çok Okunanları
Dünyanın En Çok Satan Telefonu Yenilendi: Samsung Galaxy A52 Elimizde!
Gizemli Patlama Sesi Yine Duyuldu; Nereden Geldiği Halen Açıklanamadı
Apple'ın Yıllar Önceki "Mac PC'ye Karşı" Reklamı Geri Döndü; Ama Tersten...
Apple TV'lere PS5 Dual Sense ve Xbox Series X Desteği Geliyor
HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor

 

 