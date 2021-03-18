HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor

4 Nisan 2021 tarihine kadar HUAWEI'nin arama motoru Petal Search uygulamasında geri bildirim kanalı üzerinden en fazla miktarda geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalıyor.
Öneriler, tasarım ile ilgili fikirler, beğenilmeyen noktalar, uygulamada bulunan sorunlar, geliştirilmesi istenen eksiklikler ve bunlar gibi daha birçok konu ile ilgili geri bildirimde bulunan Petal Search kullanıcıları, 4 adet Uzay Grisi HUAWEI HUAWEI MediaPad T3 10, 3 adet Grafit Siyahı HUAWEI Watch GT 2e, 12 adet HUAWEI Band 4 veya 7 adet HUAWEI Watch Fit kazanma fırsatı yakalıyor.
Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan ve kazanan katılımcılar, yarışma bittikten sonra bir kampanya sayfası aracılığıyla duyurulacak.
Kullanıcıların verdiği geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için, geri bildirim verilen konu veya sorunla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu nedenle, önce geri bildirim verilen konunun belirtilip, sonrasında ise açıklama yapılması gerekiyor. Buna ek olarak geri bildirim verilen konuyla ilgili ekran görüntüsü veya ekran kaydı eklemek de kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor.
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