HUAWEI, Petal Search'ü Geliştirmeye Devam Ediyor

HUAWEI, geçtiğimiz yılın yaz aylarında kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search'ü daha kusursuz hale getirmek için kullanıcılarından gelen geri bildirimlere önem vermeye devam ediyor.