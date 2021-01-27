HUAWEI Sound Satışa Çıktı! İşte HUAWEI Sound Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, akustik devi Devialet ile yaptığı iş birliği ile ortaya çıkan yeni ürünü HUAWEI Sound'u Huawei Online Mağazası'nda ön satışa sundu.