Huawei Teknik Servislerinde Yeni Yıl Kampanyası

31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak "Beraber Daha İyiye" yeni yıla özel hazırlanan kampanya dahilinde Huawei'den herkese 3 aya kadar ek garanti, serviste indirimler ve sürpriz hediyeler sunuluyor.