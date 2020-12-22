Huawei Teknik Servislerinde Yeni Yıl Kampanyası

31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak "Beraber Daha İyiye" yeni yıla özel hazırlanan kampanya dahilinde Huawei'den herkese 3 aya kadar ek garanti, serviste indirimler ve sürpriz hediyeler sunuluyor.

Huawei Teknik Servislerinde Yeni Yıl Kampanyası

Huawei ücretsiz kargo onarım hizmeti, garanti dahilindeki ve haricindeki tüm Huawei ürünleri için geçerli olacak şekilde Huawei müşterilerine sunuluyor. Kargo şubesinden gönderebileceğiniz cihaz serviste tamir edilerek dezenfekte ediliyor ve profesyonel steril ambalaj içinde istediğiniz adrese gönderiliyor.

Kampanyaya katılan Huawei Yetkili Servisi Canpark, Huawei Deneyim Merkezi İstanbul İstinyePark, Huawei Deneyim Merkezi İzmir MaviBahçe, Huawei Yetkili Servisi Kadıköy, Huawei Yetkili Servisi İstanbul Şişli, Huawei Yetkili Servisi Ankara Kızılay servislerini ziyaret eden müşteriler için 31 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek indirim kampanyası dahilinde ekran onarımlarında ve kullanıcıların tarzını yansıtan cihaz koruma filmlerinde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı uygulanıyor. Telefonun arka kapağını istenilen renk kapak ile değiştirmekte ise yüzde 90'a varan indirim fırsatı sunuluyor. 

Servise gelerek onarım yaptıran Huawei müşterilerini de ayrıca sürpriz hediyeler bekliyor.

Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek

Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.

28 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında garantisi bitecek ürünlerin garantisi 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılıyor.

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Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü "Destek Uygulaması" ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler:

https://consumer.huawei.com/tr/support/campaigns/summer-service-season/

Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında Huawei Destek Merkezi'ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması'na gidebilirsiniz.

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