Huawei, Ucuz Katlanabilir Telefon Üretmek İçin Kolları Sıvadı

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz dünyayı kasıp kavurmadı, yani günümüz akıllı telefonları gibi kullanımı henüz yaygınlaşmış değil. Elbette bunun sebebi, bu telefonların teknolojisinin çok yeni olması, kullanımının herkese uygun olmaması ve elbette çok pahalı olması. İlk ikisi hakkında bir şey diyemeyiz, ancak fiyat konusunda güzel gelişmeler olacak gibi.
Yayınlanan yeni bir rapora göre Huawei'nin daha ucuz katlanabilir akıllı telefon üretme niyeti bulunuyor. Huawei'nin, katlanabilir akıllı telefonlara olan talebi artırmak için 2021 yılı içinde giriş segmentine konumlandıracağı, ancak tasarım hatlarıyla katlanabilir yapıda olan 3 akıllı telefonu piyasaya çıkaracağı söyleniyor.
Çinli şirketin bu hamlesi, katlanabilir akıllı telefon yelpazesini genişletmek ve kullanımını artırmak için kesinlikle mantıklı olacaktır. Huawei'nin bu hamlesi, Samsung'un Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip telefon serisi karşısında önemli bir başarı yakalamasına sebep olabilir.
Şu an en iyi katlanabilir akıllı telefonlar, 1000 dolar civarında fiyatla bulunabiliyor ve bu fiyatı sebebiyle de herkes tarafından rahatlıkla satın alınamıyor. Ancak fiyatlar bazı modellerde aşağı çekilirse, kullanıcıların rağbeti artabilir.
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