HUAWEI WiFi AX3 Router WiFi 6+ Gücünü Evlere Getiriyor

Wi-Fi 5, günümüzde çoğu cihaz tarafından kullanılan standart iken, Wi-Fi 6 (802.11ax), son yıllarda akıllı cihazlara kademeli olarak giren yeni bir iletişim standardı. Wi-Fi 6, daha hızlı ve daha verimli Wi-Fi için artan taleple başa çıkmak için Wi-Fi 5'e göre her konuda daha iyi iletişim performansı sunuyor. HUAWEI bu yeni nesil iletişim performansını destekleyen router'ı AX3'ü piyasaya sunuyor.