Huawei, Yeni Amirali Huawei P50'yi Tanıtması da "Gizlice "Gösterdi!

Huawei, yeni cihazlarında kullanacağı HarmonyOS 2 işletim sistemini düzenlediği bir basın toplantısı ile tanıttı. Aynı tanıtımda yeni Watch 3 akıllı saat serisini, FreeBuds 4 modelini, MateBook Pro tabletini ve MateView'ı tanıtan Huawei, beklenen yeni amiral gemisi Huawei P50'yi ise göstermedi. Huawei P50 için özel farklı bir etkinlik planlayan şirketin yakın zaman içinde Huawei P50 serisini de tanıtmasını bekliyoruz.
Huawei P50 serisini önemli yapan noktalardan biri, telefonun Android işletim sistemi yerine muhtemelen HarmonyOS 2 işletim sistemini kullanacak olması. Bu konuda şimdilik resmi bir açıklama olmasa da, Huawei'nin yeni tanıttığı cihazların HarmonyOS 2 işletim sistemi üzerinde çalışması bunun için büyük işaret anlamı taşıyor.
Huawei P50 serisini özel yapacak noktalardan bir diğer ise, arkasındaki devasa kameraları olacak. Huawei tarafından yayınlanan Huawei P50 fotoğraflarına göre, telefonun arkasında devasa 2 kamera dairesi yer alacak ve tüm sensörler bu dairelerin içine konumlandırılacak. Kamera konusunda yine Leica ile iş birliğine giden Huawei P50'nin tanıtıldığında fotoğraf yetenekleri en güçlü akıllı telefon olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P50 serisinin ultra ince ve hafif tasarımı ile ikonik tasarım diline sahip olacağını ifade ederken, telefonun tanıtımı ve piyasaya sunulması için uygun anı kolladıklarını da açıkladı. Heyecanla bekliyoruz.
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