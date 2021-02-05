Huawei'nin Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonu Mate X2'den Yeni Detaylar

Katlanabilir akıllı telefon pazarı genişlemeye başladı. Huawei ve Samsung'un öncüsü olduğu pazarda, farklı markaların da benzer çalışmalarını gördük. Bugün kadar Huawei tarafında 2 modele şahit olduk bu alanda. Bunlardan ilk cihaz Mate X olurken, bir sonra gelen model ise Mate Xs olmuştu. Şirketin bir sonraki hamlesi ise Mate X2 olacak gibi görünüyor.
Huawei Mate X2 hakkında bir süredir söylentiler vardı, ancak bunlar şimdi daha güçlenmiş durumda. Weibo'dan gelen yeni sızıntı ise, Huawei Mate X2'nin oldukça yakın bir tarihte karşımıza çıkacağına işaret ediyor.
Öte yandan GizmoChina'dan gelen bir diğer sızıntıya göre ise, Huawei Mate X2 farklı bir iç ekran tasarımına sahip olacak. Bu ilginç çünkü tasarımın Samsung'un da Galaxy Z Fold 2 telefonunda kullandığıyla benzer olacağını varsayıyorduk. Ancak görünüşe göre Çinli şirket farklı bir yol izleyecek. Henüz Huawei Mate X2'nin canlı bir görüntüsü yok, ancak muhtemelen yakın zamanda onun da bir sızıntısı olur ve sizlerle paylaşırız. Fakat Huawei Mate X2'nin ekran detayları muhtemelen kabaca belli.
Önceki sızıntılara göre Huawei Mate X2'nin katlanabilir ekranı 8.01 inç ve 2200x2480 piksel çözünürlüğünde olacakken, telefonda ayrıca 6.45 inç büyüklüğünde ve 1160x2700 piksel çözünürlüğünde bir diğer ekran yer alacak. Bunun tasarımının nasıl olacağı, söylediğimiz gibi şu an için sır.
Ayrıca Mate X2'te işlemcinin 5nm'lik yonga setine sahip olacağı da biliniyor. Bu da Mate 40 serisinde gördüğümüz Kirin 9000 olacak gibi görünüyor. Fakat Huawei son anda bizleri şaşırtır mı, bekleyip göreceğiz.
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