Huawei'den Mate 20X Sürprizi Geliyor

Herkesin gözü Mate 20 üzerindeyken Huawei, gelecek hafta Mate 20X adlı sürpriz bir telefonu daha sahneye çıkartabilir!

Huawei Mate 20X Mobil Oyuncuları Hedef Alacak

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