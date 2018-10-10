Huawei'den Mate 20X Sürprizi Geliyor
Herkesin gözü Mate 20 üzerindeyken Huawei, gelecek hafta Mate 20X adlı sürpriz bir telefonu daha sahneye çıkartabilir!
Huawei, şimdilik sır gibi saklanan Mate 20X'in üstün soğutma ve oyun performansını duyurmak için Twitter'da kısa bir video yayınladı. Ayrıca, oyun oynarken telefonun daha uzun süre dayanacağını ve 20X'in aynı segmentteki modellerden daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olabileceğini duyurdu.
Huawei'nin Porsche tasarımlı Mate 20'si şirketin Mate 20X olarak adlandırdığı yeni oyun telefonu ile karıştırılmamalı. Bu telefon Mate 20 serisinin 3. telefonu olacak.
Huawei'nin önümüzdeki hafta 16 Ekim'de Londra'daki bir etkinlikte Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X'i resmen açıklaması bekleniyor. Tüm telefonlar Apple'ın A12 Bionic'inden daha iyi olduğu iddia edilen ve Huawei'nin ilk 7nm işlemcisi olacak Kirin 980'i kullanacak. Bu iddialar, sızan test raporları ile doğrulanmamış olsa da çip hala piyasadaki en hızlı mobil işlemcilerden birisi denebilir.
Geçen ayın sonlarında Huawei'nin reklam broşürlerinden birkaçının sızması ile telefonların diğer önemli özelliklerinin çoğu da ortaya çıkmış ve yaklaşan bayrak gemilerinin batarya kapasitesiyle ilgili daha önceki tahminleri doğrulamışlardı.
Yavuz Alp Şimşek
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