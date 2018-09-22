Huawei'nin FreeBuds kulaklıkları aynı zamanda...

Huawei'nin yeni AirPod benzeri FreeBuds 2 Pro kulaklıkları, Apple AirPods'ta olmayan bir özellik ile gelecek.

Huawei'nin FreeBuds kulaklıkları aynı zamanda...

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