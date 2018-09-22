Huawei'nin FreeBuds kulaklıkları aynı zamanda...
Huawei'nin yeni AirPod benzeri FreeBuds 2 Pro kulaklıkları, Apple AirPods'ta olmayan bir özellik ile gelecek.
Huawei'nin tasarımıyla dikkat çeken FreeBuds 2 Pro adını verdiği kulaklıklar, diğer benzer kulaklıklara nazaran ilginç bir özelliğin sahibi. Tasarımıyla her ne kadar Apple'ın AirPods kulaklığına benzese de, ona hiç benzemeyen bu özel işleviyle farklılaşan FreeBuds 2 Pro, akıllı telefonu kablosuz olarak şarj edebilecek.
Çok yakın bir süre sonra Londra'da düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro'yu kablosuz şarj edebilen FreeBuds 2 Pro, böylece oldukça işlevsel görünüyor. Qi şarj desteği sunan kulaklık, bu özelliğiyle AirPods'tan tamamen ayrılıyor.
Ancak gelen söylentiler, haziran ayında Apple'ın da AirPods kulaklıkları için benzer bir hamlede bulunacağından bahsediyor. Elbette bu şimdilik bir söylentiden ibaret. Huawei, özellikle Apple'ın yeni iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelleri tanıtımın ardından twitter'da Apple'a büyük "taş" atmıştı hatırlarsanız. Apple da buna bir cevap vermek istiyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın