HyperX Cloud Flight, PlayStation 5'e Geldi!

HyperX, genişletilmiş PlayStation® konsol uyumluluğuna sahip HyperX Cloud Flight kablosuz oyun kulaklığının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. PlayStation® 4 ile birlikte PlayStation® 5 ile uyumluluk ekleyen yeni kulaklık, konsol oyuncularına 2,4 GHz kablosuz bağlantı ve tek şarjla genişletilmiş kablosuz oyun için 30 saate1 varan pil ömrüyle benzersiz HyperX konforu sunuyor. Tasarıma daha belirgin mikrofon kontrolü için yeni sessiz bir LED mikrofon da eklendi.
HyperX Cloud Flight kulaklığı, kafa bandında dayanıklı ayarlanabilir çelik sürgüler ve genişletilmiş oyun deneyimi için HyperX imzalı hafıza köpük de kullanılarak konforu bir sonraki seviyeye taşıyor. Cloud Flight, kapalı kapak tasarımına sahip, etkileyici oyun içi ses için 50 mm sürücüler ve oyuncuların oyun aralarında kulaklığı boyunlarına veya omuzlarına koymalarını sağlamak amacıyla 90 derece dönen kulak kapakları da bulunmaktadır.
HyperX işletme müdürü Bianca Walter; "Konsol oyuncuları için en iyi deneyimi ve daha fazla seçenek sunarak oyun kulaklıklarımızı genişletmeye devam etmekten gurur duyuyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir; "Cloud Flight kablosuz oyun kulaklığı, kullanıcılara Sony PS5™ ve PS4™ ile uyumlu, şık siyah bir tasarım sunarak, HyperX ürünlerinde var olan konforu ve stili sunuyor."
HyperX Cloud Flight kablosuz oyun kulaklığı, 20 metreye kadar2 menzil ve 30 saate varan pil ömrü ile kablosuz bir deneyim sağlıyor.1 Kulaklık, kullanıcıların LED efektlerini, mikrofon sesini, gücünü ve ses seviyesini ayarlamasına olanak tanıyan kullanışlı yerleşik kontrol özellikleri sunar. Ek olarak sessiz LED göstergesine sahip çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, oyuncuların ekip arkadaşlarıyla net bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.
Mevcut COVID-19 durumu nedeniyle, HyperX 'in bazı ürünlerinde ve nakliyesinde gecikmeler yaşanabilir. HyperX, bu durumun müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek, ürün kullanılabilirliğini ve zamanında teslimat sağlamak için ortaklarıyla mümkün olan her türlü tedbiri almaktadır.
HyperX Cloud Flight Kablosuz Oyun Kulaklığı Teknik Özellikleri:
Kulaklık
Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslarla birlikte 50 mm
Tip: Kulak üstü, çevresel, geri dönüş kapalı
Frekans yanıtı: 10Hz–21.000Hz
Empedans: 32 ?
Ses basınç seviyesi: 106dBSPL/mW, 1kHz'te
T.H.D.: < 2%
Çerçeve tipi: Çelik
Kulak yastıkları: Hafızalı köpük ve birinci sınıf suni deri
Mikrofon
Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon
Kutup düzeni: Çift yönlü, gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 20Hz-6.8kHz
Hassasiyet: -51dBV (1V/Pa, 1kHz)
Bağlantılar ve Özellikler Ses bağlantısı: Kablosuz USB, Kablolu 3,5 mm (3 kutuplu)1 USB ses formatı: Stereo USB özelliği: USB 2.0 Örnekleme oranları: 44.1kHz, 48kHz Bit derinliği: 16 bit Ses kontrolleri: Yerleşik ses kontrolleri Aydınlatma: Mavi Aydınlatma efektleri: Sabit, breathing(yavaşça yanıp sönen), kapalı
Pil
Tür: Şarj edilebilir lityum polimer Pil ömrü2: 30 saat (LED Kapalıyken), 18 saat (breathing LED), 13 saat (LED Açıkken) Şarj süresi: 3 saat
Kablosuz
Tip: 2.4 GHz
Kablosuz menzil3 :20 metreye kadar
Fiziksel Ağırlık: 300g Mikrofonlu ağırlık: 315g Kablo uzunluğu ve türü: 0,5 m USB Micro-B - USB-A şarj kablosu
1 3,5 mm kablo dahil değildir, mikrofon sesi için kullanılamaz
2 %50 kulaklık ses seviyesinde test edilmiştir. Pil ömrü kullanıma göre değişir. 3 Kablosuz menzil, çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
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