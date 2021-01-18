HyperX, ESpor İsim Hakları Sözleşmesini Yeniledi

Kingston Technology, Inc.'in oyun bölümü HyperX ile global e-spor şirketi olan Allied Esports Entertainment, Inc.'in (NASDAQ: AESE) bir yan kuruluşu olan Allied Esports'un Las Vegas Strip'teki Luxor Hotel & Casino'da bulunan HyperX Esports Arena Las Vegas için özel isim hakları sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Bu çok yıllık anlaşmaya göre, HyperX, HyperX Esports Arena Las Vegas 'da gerçekleşecek olan tüm etkinliklerde, sosyal medya platformlarında ve bunların yanı sıra mekanın iç ve dış bölümlerinde önemli bir marka olarak yer almaya devam edecek. HyperX ve Allied Esports, oyun ve e-spor topluluklarını büyütmeye odaklanan HyperX Esports Arena Las Vegas 'da çeşitli etkinlikler üzerine ortaklık yapmaya devam edecekler.
HyperX Pazarlama Direktörü Daniel Kelley, "HyperX, HyperX Esports Arena Las Vegas 'ın isim hakları sponsorluğunu, e-spor ve oyun topluluğuna olan bağlılığının bir işareti olarak koruduğu için heyecan duyuyor. Bulunduğu bölge olarak da sınıfının en iyisi olan Allied Esports, bizim için çok önemli bir partner. Ve başarıya giden bu yolda birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." demiştir.
Kuzey Amerika'nın önde gelen e-spor salonu ve prodüksiyon tesisi olan dünyaca ünlü HyperX Esports Arena Las Vegas, e-spor hayranları, profesyonel oyuncular, yayıncılar ve ilham verenler, etkinlik organizatörleri, yayımcılar ve takımlar için dünya çapında bir bölge haline geldi. HyperX Esports Arena Las Vegas, Mart 2018'de Esports Business Summit'in Yılın Mekanı olarak adlandırıldığı açılışından bu yana, League of Legends All-Star ve Capcom Cup gibi ikon olan firmalar da dahil olmak üzere 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ayrıca, HyperX Esports Arena Las Vegas, 2019'da 300.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı.
Eşsiz modüler tasarımı, yükseltilmiş ana sahnesi, iki katlı LED video duvarı ve türünün tek örneği HyperX Hype Tüneli ile HyperX Esports Arena Las Vegas, oyuncuların becerilerini test etmeleri ve sergilemeleri için mükemmel bir ortama sahip. Fortnite'ın yer aldığı Frags ve Mario Kart 8 'in de yer aldığı Saturday Night Speedway dahil olmak üzere arenanın haftalık turnuvaları ve yayınları, batı kıyısının dört bir yanından yarışmacıları kendine çekmekte ve gelecek vaat eden oyuncular için topluluk etkinlikleri referans noktası haline gelmektedir.
HyperX Esports Arena Las Vegas'ın dünya standartlarında oyun konukseverliğinin yanı sıra çok çeşitli etkinlik olanakları, dünya çapında birçok çevrimiçi e-spor ve eğlence prodüksiyonunun merkezinde olmaya devam ediyor.
Allied Esports CEO'su Jud Hannigan, "HyperX, amiral gemimiz için inanılmaz bir isim hakkı ortağı olarak dünyanın en tanınmış e-spor salonuna ve üretim tesisine özgünlük ve güvenilirlik sağladı." diyerek, "Hem müşteriler, hem de iş ortakları için heyecan verici deneyimler ve içerikler sunmaya devam etme yolunda ortaklığımızı sürdürdüğümüz için çok heyecanlıyız." diyerek sözlerine devam etmiştir.
HyperX Esports Arena Las Vegas'ın Resmi Çevre Birimi Ortağı olarak da belirlenen HyperX, e-spor turnuvalarında, özel etkinliklerde ve günlük kullanımda oyun kulaklıkları, klavyeler, fareler, mouse padler ve USB mikrofonlarını sağlamaya devam edecek.
ABD 'nin en büyük teknoloji fuarı olan CES 2021 bu yıl çevrimiçi bir formata geçerken, HyperX, oyun hayranlarının ve dünya çapındaki ziyaretçilerin özel bir ortamda oyun deneyimini yaşadığı HyperX Esports Arena Las Vegas'da bu sponsorluk ile birlikte 2021 yılında pozitif ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaya hazırlanıyor.
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