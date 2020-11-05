HyperX SoloCast USB Mikrofonu Duyuruldu

Kingston Company Inc. oyun birimi HyperX, yayıncılar ve içerik üreticileri için geliştirdiği yeni HyperX SoloCast USB mikrofonunu duyurdu. SoloCast, Tak-Çalıştır ses kayıt özelliği ve kırmızı LED yanıp sönerken sessize alma durumunu gösteren dokunarak sessize alma özelliği sunar. Kardioit kutup düzeni ile yayıncılar, podcast yayınlar, öğrenciler ve evden çalışanlar için ideal temiz ve kaliteli ses sunar.
SoloCast mikrofon, kolay bir Tak-Çalıştır özelliği sunmaktadır. Doğrudan mikrofon önündeki ses kaynaklarına daha duyarlı olan bir kardioit kutup düzeni kullandığı için oyun içi sesli sohbet, yayın sesleri ve içerik üretirken yapılan kayıtları mükemmel hale getirmektedir.
Ses birimi müdürü Nate Almond, "USB mikrofon serimizi HyperX SoloCast ile genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "Her zaman harika bir kullanıcı deneyimi sunmanın yeni yollarını arıyoruz, USB mikrofon serimizi yeni SoloCast 'imizle genişletmek, yayıncılara ve içerik üreticilerine farklı bir seçeneği de beraberinde getiriyor."
SoloCast 'in küçük boyutu ve ayarlanabilir farklı eğim konumlarına sahip döndürülebilir standı monitör altı gibi küçük veya dar yerlere sığmasını sağlar. Dahili montaj adaptörü hem 3/8 "hem de 5/8" ölçülerine uygun olup, çoğu stand ve boom kolu ile uyumludur.
SoloCast mikrofon, HyperX mikrofon serisine, yakın zamanda piyasaya sürülen RGB aydınlatmalı QuadCast S mikrofon ile katılıyor. Her iki mikrofon da PC, PS4 ve Mac® ile uyumlu olup ve Streamlabs OBS, OBS Studio ve XSplit yayın platformlarında çalışmaktadır ve ayrıca Discord ve TeamSpeak sertifikasına sahiptir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın