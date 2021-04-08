İçinde Fan Olan Telefon: Lenovo Legion 2 Pro, Soğutma İçin Fan Kullanıyor!

Lenovo Legion Phone Duel şu anda satın alabileceğiniz en iyi oyun telefonlarından biri. Ancak yakında piyasaya sürülmesi beklenen Lenovo Legion 2 Pro'nun sızan bazı resimleri, etkileyici bir halef modelin gelmek üzere olduğuna işaret ediyor.
Weibo'da (bir Çin sosyal ağı) Antutu (bir kıyaslama testi grubu) tarafından paylaşılan fotoğraflar, hem önden hem de arkadan Lenovo Legion 2 Pro gibi görünen bir cihaz gösteriyor. İlginç olansa, arkada ortada görünür bir fan bulunuyor olması.
Birçok telefonun bir tür soğutma sistemi var ve oyun telefonları genellikle klipsli fanları destekliyor, ancak bir telefondaki yerleşik fan alışılmadık bir durum. Bu, telefonun çoğu rakibinden daha serin çalışabileceği anlamına gelebilir.
Sızan fotoğrafta, Lenovo Legion 2 Pro'nun alışılmadık bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz, çift lensli kamerası da telefonun arka tarafının ortasına yakın bir yerde bulunuyor, ancak Lenovo Legion Phone Duel da zaten böyle bir tasarıma sahipti.
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