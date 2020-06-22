Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! Realme C11 neler sunacak?

Realme markası yaptığı duyuruda Realme C11 modelinin ilk Helio G35 telefonu olacağını belirtmişti. Realme C11'in ilk görüntüleri ve teknik detayları da ortaya çıktı. Realme C11 neler sunacak?