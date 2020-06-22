Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! Realme C11 neler sunacak?

Realme'nin C11 isimli yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı daha önce duyurulmuştu. Realme C11'den yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Helio G35 işlemcisinden güç alacak olan Realme C11, bu işlemciyle piyasaya sunulacak ilk telefon olma özelliğine sahip.
Realme tarafından resmi olarak da açıklamalarda bulunulan Realme C11'in, teknik detayları ve tanıtım posteri Realme Malezya ofisi tarafından paylaşıldı.
REALME C11'İN SIZAN ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:
- Çift kamera sistemi
- 6.5 inç ekran
- Arka kaplaması plastik
- 5.000 mAh kapasiteli bir pil
- Siyah ve mint yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.
- Android 10 ile birlikte gelecek olan Realme C11, Realme UI arayüzünü kullanacak.
- Realme C11, MediaTek'in yeni geliştirdiği işlemci MediaTek Helio G35'den gücünü alıyor olacak.
Önümüzdeki günlerde yapılacak lansman ile Realme'nin C11 cep telefonunun resmiyet kazanması ve detayların belli olması bekleniyor.
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