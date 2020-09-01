İki Büyük PC Üreticisi Olan HP ve Dell, Salgına Rağmen Beklentileri Aştı

2019'un son çeyreğinde PC satışları, yedi yıllık çöküşten kurtulmaya başlamış gibi görünüyordu. Ve şimdi uzaktan çalışma ve uzaktan öğrenim ile beraber yaşanan devasa PC talebi, hem HP hem de Dell'in Wall Street tahminlerini aşmasına sebep oldu.
HP kısa bir süre önce, salgın sırasında notebook satışları ile güçlenen, beklenenden daha iyi finansal sonuçlar bildirdi. Hatta çeyrek içerisinde dağıtımı yapılan toplam notebook sayısı yıl bazında %32 arttığı belirtildi ve firmanın çeyrek gelirinin yarısından fazlası notebook'lardan geldi.
HP'nin hisse değerinin 49 cent olması, analistlerin 43 cent beklentisini önem oranda aşmış durumda. Yapılan açıklamada HP'nin CEO'su Enrique Lores, son çeyrek sonuçlarının daha önce karşılaşılmamış belirsizliğe rağmen oldukça güçlü olduğunu ve firmanın porföyünün gücünü ve ekiplerinin çevikliğini yansıttığını söyledi.
Dell'in de yüzü gülüyor
Dell Technologies de çeyrek sonuçları için beklentileri aşmayı başardı. Firma, ikinci çeyreği için 22,7 milyar dolar gelir ile net 1,1 milyar dolar kar (hisse başına 1,37 dolar) bildirdi. Wall Street, firmanın çeyrek için 22,52 milyar dolar geliri ve hisse başına 1,40 dolar değer bildirmesini bekliyordu.
Dell Technologies COO'su Jeff Clarke, firmanın çeyrek gelirini hükumet ve eğitim sektörlerinden artan talepten kaynaklandığını söyledi ve bu sektörlerde siparişlerin sırasıyla %16 ve %24 arttığını belirtti.
Ancak artık çalışanların pek çoğunun evden çalışmak için daha hazır olması ve öğrencilerin uzaktan öğrenime hazır hale gelmesi ile, PC donanım üreticilerinin önümüzdeki çeyrekte de benzer bir büyüme görüp görmeyecekleri önemli bir soru.
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