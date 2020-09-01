İki Büyük PC Üreticisi Olan HP ve Dell, Salgına Rağmen Beklentileri Aştı

PC devleri, Koronavirüs salgını ile oluşan belirsizlik ortamına rağmen ardı ardına önemli başarılara imza atmayı bildi. Asıl soru ise, bundan sonra ne olacağı...