İki Dev İsmin Yapay Zeka Kavgası!
Space X'in patronu Elon Musk ve Facebook'un patronu Zuckerberg arasında, ilginç bir yapay zeka gerilimi yaşanıyor!
Dünyanın en güçlü insanlarını gizemli ve mesafeli olarak hayal etmeye meyilliyiz, ama Twitter sağ olsun, onların da bizler gibi sıradanlaşabildiğine düzenli olarak şahit oluyoruz. Elon Musk bunun en son örneği. Musk, bir tweet'inde Mark Zuckerberg'i yapay zeka anlayışının "sınırlı" olduğunu söyleyerek eleştirdi.
Yakın zamandaki bir canlı yayında Zuckerberg, yapay zekaya dikkat edilmesi ve teknoloji yaygınlaşmadan önlemler alınması gerektiğine inananlara sert eleştiriler yapmıştı. Musk'ın 140 karakterlik tweet'i bunun arkasından geldi. AI'ın (yapay zeka) Facebook'un git gide anahtar bir unsuru haline gelmesiyle, Zuckerberg'in bu alanı savunması pek şaşırtıcı değil.
Musk bu konuda hep fikirlerini cesurca savunmuştu, daha önce de yapay zekanın "medeniyetin karşılaştığı en büyük risk" olduğunu iddia etmişti. Bu senenin başlarında ABD yöneticileriyle görüşüp, "AI konusunda yönetim başka konuların aksine önceden önlem alınarak yapılmalı. Eğer AI yönetimini anlık gelişmelere göre yaparsak çok geç kalmış oluruz." demişti.
Bunlar kulağa oldukça mantıklı gelse de, Musk da AI alanındaki uzmanlar tarafından bazı tepkiler aldı. MIT'in Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka bölümünün kurucu yöneticisi Rodney Brooks, Elon Musk'ın AI bilgisini, Musk'ın Zuckerberg'inkini sorguladığı gibi sorgulamıştı.
H. Hüseyin Öztürk
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