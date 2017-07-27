İki Dev İsmin Yapay Zeka Kavgası!

Space X'in patronu Elon Musk ve Facebook'un patronu Zuckerberg arasında, ilginç bir yapay zeka gerilimi yaşanıyor!

Musk, Twitter'da Zuckerberg'e laf attı!

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