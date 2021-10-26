İlk Karbon Nötr Canlı Yayın RazerCon 2021 Gerçekleşti!

Razer, küresel oyun topluluğuyla unutulmaz bir kutlama günü yaptı. Dünyanın 4 bir yanındaki hayranlar; Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın Razer'ın yüksek performanslı PC bileşenleri endüstrisine girişini duyurmasını, şirketin sürdürülebilirlik çabaları hakkında bir güncelleme sunmasını ve gelecek çok sayıda yeni ürünü tanıttığı ilk %100 karbon nötr oyuncu canlı yayını olan RazerCon 2021'e bağlandı.
Bu yılki dijital etkinlik, Razer hayranlarıyla inanılmaz bir başarıya ulaştı ve YouTube, Twitch, Facebook ve TikTok genelinde toplam 375.000 saatten fazla görüntülenme ve 250 milyon gösterim sayısıyla eş zamanlı 1.5 milyon üzerinde en yüksek izleyici sayısına ulaşarak RazerCon 2020 rekorunu geçip inanılmaz bir başarı elde etti.
RazerCon 2021; Intel, Microsoft, Norton Gaming ve Seagate Gaming gibi iş ortaklarından merakla beklenen içerik gösterimleri ve heyecan verici duyurularla oyunla ilgili her şeyi gerçek Razer tarzında kutladı.
RazerCon 2021 ayrıca 24 Entertainment, ArtCraft Entertainment, Capcom, Larian Studios, NEOWIZ, Prime Matter ve Sabre Interactive gibi oyun stüdyolarından öne çıkan gösterimlere de yer verdi. Hayranlar ve izleyiciler ayrıca CouRageJD, Cloakzy, Miro Shot, Viva La Dirt League, DJ Soda ve daha fazlası gibi üst düzey oyun ünlülerinden heyecan verici canlı eğlence dolu nihai Razer partisine katıldılar.
Razer, tamamen yeni yüksek performanslı PC bileşenleri serisini piyasaya sürmenin yanı sıra, RazerCon 2021'de, merakla beklenen Razer Zephyr Giyilebilir Hava Temizleyici, tamamen yeni Razer Enki oyun koltuğu ailesi ve Razer Kraken V3 ailesi gibi ödüllü ürün serilerinin yeni versiyonlarını tanıttı.
Razer Zephyr Giyilebilir Hava Temizleyici: Geleceği Soluyun
İlk olarak CES 2021'de ödüllü konsept olan Hazel Projesi olarak tanıtılan Razer Zephyr, güvenli, sosyal ve sürdürülebilirlik ilkelerinden ilham alan giyilebilir bir hava temizleyicinin en son evrimidir.
Ağustos 2021'de Razer, henüz piyasaya sürülmemiş Razer Zephyr'in beta testi için küresel topluluğuna ulaştı. Program geniş bir ilgi gördü ve çok sayıda kişi kaydoldu. Hayranların yorumlarını ve geri bildirimlerini alan Razer Zephyr; akıllı, çevre dostu bir maske seçeneği sunmak için tasarlandı.
FDA tescilli ve %99 oranında BFE için laboratuvarda test edilmiş Razer Zephyr'in iki yönlü korumalı N95 sınıfı filtreleri, tek kullanımlık atılabilir maskelerden üç kat daha uzun süre dayanır ve hem içe çekilen hem de dışa verilen havanın korunmasını sağlar. Aktif sirkülasyon ile tasarlanan Razer Zephyr, havanın giyilebilir hava temizleyicinin içine ve dışına serbestçe akmasına izin veren iki hava değişim odası ile donatılmıştır.
Razer Zephyr, daha da iyi soğutma için daha fazla hava sirkülasyonu sağlayan, taze filtrelenmiş hava ve daha fazla konfor sağlayan bir çift 2 hızlı fan (4200/6200 RPM) ile geliştirilmiştir. Üstüne üstlük, Razer Zephyr, buğu önleyici kaplama katmanına sahip şeffaf tasarımı ve net yüz ifadeleri için iç aydınlatma sayesinde kesintisiz sosyal etkileşim sağlar.
Razer Chroma RGB™ ile güçlendirilen Razer Zephyr'in hem iOS hem de Android için mevcut olan uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, kolayca kontrol edilebilen iç aydınlatmaları ve fanları ile kendilerini farklı ifade edebilirler. Konfor ve sağlık göz önünde bulundurularak tasarlanan, çift kayışlı tasarıma sahip yumuşak silikon yüz contası, ağız ve burun üzerinde sıkı bir sızdırmazlık sağlarken, ayarlanabilir baş ve boyun kayışları, tüm kafa boyutları için güvenli ve rahat bir uyum sağlar.
Razer Zephyr, Razer.com'da 99.99$ / 109,99€ etiketi ile satın alınabilir.
Razer N95 Sınıf Filtre Paketi (10 filtre seti) Razer.com'da 29.99$ / 34.99€'den temin edilebilir.
Razer Zephyr Başlangıç Paketi (Zephyr ve üç adet N95 Sınıf Filtre Paketi) Razer.com'da 149,99$ / 159,99€'dan temin edilebilir.
Razer Enki Ailesi: Tüm Gün Süren Oyun Konforu
RazerCon 2021'de ayrıca Razer'ın en yeni oyun koltukları serisi de lanse edildi. Tüm gün oyun konforu için sıfırdan tasarlanan Razer Enki oyun koltukları ailesi, oyunculara uzun oyun süreleri için en üst düzeyde konfor sağlamak adına kapsamlı araştırma ve geliştirmelerden geçti.
Serinin lideri Razer Enki, optimum ağırlık dağılımı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 110 derecelik genişletilmiş omuz kemerleri, ultra geniş 21" koltuk tabanı, 152 derecelik yaslanma ve yerleşik bir bel kemeri ile yeni bir sandalye tasarımına sahip Razer Enki, sırt ve bacaklardaki baskı ve stresi azaltarak oturma duruşunu ustaca etkiler. Omuz kemerleri, kullanıcıların ideal oturma pozisyonunda kalmasını sağlarken, geniş koltuk tabanı, ağırlığın eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.
Sandalyenin dış kısmı, rafine konfor için çift dokulu, çevre dostu sentetik deri ile kaplanmıştır ve yıllarca kullanım için aşınmaya ve yıpranmaya dayanabilir. Bu deri, üretiminde çevreye zararlı solventler olmadan, azaltılmış enerji tüketimi ve karbon emisyonu süreçleri kullanılarak üretilmiştir. Razer Enki ayrıca baş ve boyuna ek destek sağlayan yüksek kaliteli, yumuşak bir baş yastığı ile gelir.
The Razer Enki will be available in Razer Green, Black and Quartz Pink, allowing gamers to take their personalized setups one step further.
Razer Enki Pro tüm gün süren oyun konforu deneyimini bir üst seviyeye çıkarır. Sandalyenin dış yüzeyinde Karbon Fiber kaplama ile sergilenen koltuk, birinci sınıf Alcantara® ve sürdürülebilir deri ile kaplanmıştır. Hedeflenen sırt konforu için çift yoğunluklu sırtlık yastığı bulunur. Razer Enki Pro, tüm gün oyun konforunu en üst düzeye çıkararak tüm engelleri kaldırır.
Değer bilincine sahip oyuncular için Razer Enki X, tüm gün sürecek temel oyun konforu için Razer Enki ile aynı tasarım öğelerine sahiptir. Razer Green renginde mevcut olan Razer Enki X, 2D kolçaklar ve 152 derecelik bir yatırma ile donatılmıştır. Oyuncuların; odaklanmak için oturmak veya arkaya yaslanıp rahatlamak gibi istemedikleri sayıda oturma stilini destekler.
Razer Enki Pro, Razer Enki ve Razer Enki X, 299$ / 329,99€'dan Razer.com ve belirli perakendecilerde mevcuttur.
Kraken V3 Ailesi: Oyunlarınızı Hissedin, Duyularınızı Etkileyin
Oyun tarihi boyunca, işitsel ve görsel teknoloji, oyunlarda gerçeğe yakın deneyimler yaratmak için görme ve işitme duyularımızı derinden meşgul edecek şekilde gelişti. Mümkün olan en sürükleyici oyun ses deneyimini sağlamak için sıfırdan inşa edilen Razer Kraken V3 ailesi, kanıtlanmış kulaklık temellerini koruyor. Daha fazla özellikle gerçekçi bir deneyim sunmak için Razer HyperSense'i uygulayarak hayranların favorisi Kraken'de bir revizyona işaret ediyor.
Razer HyperSense, sesli ipuçlarına dayalı zengin, gerçeğe yakın dokunma duyusu geri bildirimi sağlayan akıllı bir dokunsal (haptic) teknolojidir. Ses sinyallerini dinamik dokunma-duyusal geri bildirime dönüştürmek için kulaklıklardaki gelişmiş dokunsal sürücüleri kullanarak oyuncuların en sevdikleri oyunlarda aksiyonu hissetmelerini sağlar.
Razer, RazerCon 2021'de Razer'ın ikonik Kraken serisindeki ilk kablosuz oyun kulaklığı olan Razer Kraken V3 Pro'yu da tanıttı. Razer HyperSense ve kulaklık üstü ayarlayıcı ile donatılan ürünlerle oyuncular, güçlü geri bildirimler üretmek adına gerçekçi hisler için haptik yoğunluğunu özelleştirebilecekler.
Kulaklık, güçlü ve sürükleyici bir ses oluşturmak için Razer TriForce Titanium 50mm Sürücüler ile inşa edilirken, THX Spatial Audio, kullanıcılara daha derin ses özelleştirme özellikleri ile surround ses seçeneği sunar. Yepyeni parlak Razer Chroma RGB halkası, çıkarılabilir HyperClear Supercardioid mikrofon ve USB-C şarj yetenekleri ile yeni Kraken serisi hem daha ince hem de daha hafif olan yenilenmiş bir endüstriyel tasarıma sahiptir.
Razer Kraken V3 serisi, V3 Pro'nun yanında aynı haptik deneyimini kablolu modda sunan Razer Kraken V3 HyperSense ve haptik bulunmayan fakat geri kalanında aynı özelliklere sahip Razer Kraken V3'ü de içeriyor.
Razer Kraken V3 Pro, Razer Kraken V3 HyperSense ve Razer Kraken V3, Razer.com'da ve belirli perakendecilerde 99.99$ / 109,99€'dan satışa sunulacak.
Razer Book artık Windows 11 yüklü ve Quartz renk seçeneği ile mevcut
RazerCon 2021 ayrıca Razer Book'u yeni bir hayran favori renk grubu olan Quartz ile tanıttı. Yeni başlayanlar ve korkusuz bir bireyselliğe sahip enerjik girişimciler için tasarlanan ultra taşınabilir Razer Book Quartz, önceden yüklenmiş Intel EVO ve Windows 11 ile donatılmıştır. Çarpıcı çerçevesiz ekran ve tüm gün süren pil ömrüyle üretkenliği bir sonraki düzeye taşır. Mobilite için tasarlanan Razer Book Quartz; 1.3kg'ın altındaki ağırlığı ve sadece 1.52cm inceliğiyle işten işe zahmetsizce hareket eden kompakt bir arkadaştır.
Quartz renkli Razer Book, 999,99$ / 1,099,99€'dan Razer.com ve belirli satıcılarda mevcuttur.
Yeni Razer Book Quartz da dahil olmak üzere herhangi bir Razer dizüstü bilgisayarı satın alan müşteriler, GETFLSTUDIO promosyon kodunu kullanarak FL Studio Producer Edition için bir yıllık lisans alacaklardır.
Razer Gold ekosistemini genişletmek: Ne oynarsanız oynayın, Razer Gold ile ödeyin
Razer'ın dünya çapındaki oyuncular için oyunları ve eğlenceyi yenilemeleri adına tasarlanmış birleşik sanal kredisi Razer Gold; platformun son zamanlarda küresel ayak izini genişlettiğini ve mevcut 42.000'den fazla içerik başlığıyla dünya çapında 30 milyon kullanıcıyı aşarak günümüzün en büyük oyun ödeme hizmetlerinden biri haline geldiğini ortaya koydu.
RazerCon 2021'de Razer Gold, Aralık ayında yapılacak olan Call of Duty Mobile Dünya Şampiyonası Finalleri için sponsorluklarını da duyurdu. Ayrıca Razer Gold'un yakında Call of Duty Mobile ödemelerini destekleyeceğini ve CODM oyuncularının gold.razer.com üzerinden deşarj olmalarını sağlayacağını açıkladı.
Ayrı olarak, TikTok dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcıyla dünyayı kasıp kavurdu. Razer Gold, bu heyecana katılmak için TikTok'u platformdaki içerik oluşturucuları desteklemek için Canlı Hediyeleme yoluyla entegre etmeye başladı ve kullanıcılara Aralık ayına kadar Razer Gold aracılığıyla TikTok paralarını rahatça satın alma olanağı verdi. ByteDance ile daha geniş ortaklığın bir parçası olarak, kullanıcılar ayrıca Ragnarok X ve Dark Nemesis'in üzerine daha fazla Nuverse oyununun eklenmesini sabırsızlıkla bekleyebilirler.
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