İlk Karbon Nötr Canlı Yayın RazerCon 2021 Gerçekleşti!

Oyuncular için ilk karbon nötr canlı yayın olan RazerCon 2021; oyun topluluğunu kutlayan ve dünya çapında 1.5 milyondan fazla izleyiciyle etkileşim kuran inanılmaz derecede başarılı bir etkinlik oldu.