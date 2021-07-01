İnsanlığın Kaderini, Dünya'ya Çarpan Bir Kuyruklu Yıldız mı Şekillendirdi?

Çok uzun yıllar önce Dünya'ya yıkıcı bir kuyruklu yıldız çarpması insan uygarlığını sonsuza dek değiştirmiş olabilir. Bilim insanları, yaklaşık 66 milyon yıl önce Chicxulub olayının Dünya'nın büyük dinozorlarını öldürmesinden bu yana en büyük olaylardan birinin yaşandığını, 13.000 yıl önce bir kuyruklu yıldız parçası kümesinin Dünya yüzeyine çarpmış olabileceğini düşünüyor. İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden Martin Sweatman liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu çarpmayı ve dünyadaki insan toplumlarının kökenlerini nasıl etkilemiş olabileceğini araştırdı.
İlk Homo sapiens 200.000 ila 300.000 yıl önce, bu çarpışmadan çok daha önce ortaya çıkmış olsa da, araştırmacılar bu kuyruklu yıldız çarpmasının aslında insan toplumlarının örgütlenme biçimindeki önemli değişikliklerle örtüştüğünü buldular.
Araştırmacılar, 13.000 yıl önce bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya çarptığı teorisini araştırdı ve çarpmış olabileceğini düşündükleri alanlardan, yani Kuzey Amerika ve Grönland'dan gelen jeolojik verileri analiz etti. Yüksek seviyelerde platin, bölgede malzemeleri eritebilecek son derece yüksek sıcaklıkların kanıtı ve bilim insanları, patlamalardan kaynaklı ve kuyruklu yıldızların içinde var olabileceğini bildikleri nano elmaslar buldular.
Bu çalışma, tarımda, binalarda ve taş aletlerde önemli adımlar da dahil olmak üzere insan uygarlığında bir dizi büyük gelişmenin gerçekleştiği Taş Devri'nin ilk bölümü olan Neolitik dönemin başlangıcından önce büyük bir çarpışmanın olabileceğini öne süren önceki araştırmalara dayanmaktaydı.
Tarihin o döneminde, bugün Mısır, Irak ve Lübnan olarak bildiğimiz ülkeleri kapsayan "Bereketli Hilal"deki insanlar, göçebe, avcı-toplayıcı yaşam tarzlarından daha kalıcı yerleşimlere doğru ilerliyorlardı.
Sweatman yaptığı açıklamada "Bu büyük kozmik felaket, güneybatı Asya'nın Bereketli Hilali'ndeki uygarlığın kökeniyle bağlantılı olan, muhtemelen 'Dünyanın ilk tapınağı' olan Göbekli Tepe'nin [Türkiye'deki] dev taş sütunlarında anılmış gibi görünüyor. Bu yüzden belki de uygarlık bir patlama ile başladı."
Yeni çalışma heyecan verici ve düşündürücü olsa da, ekip tarafından yapılan açıklamaya göre bu çarpmanın küresel iklimi ve nihayetinde insan medeniyetlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için daha fazla kanıt ve daha fazla araştırmanın yapılması gerekiyor...
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