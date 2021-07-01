İnsanlığın Kaderini, Dünya'ya Çarpan Bir Kuyruklu Yıldız mı Şekillendirdi?

İnsanlığın kaderini, bundan binlerce yıl önce yaşanan bir kuyruklu yıldız çarpması mı şekillendirdi?

01 Temmuz 2021 17:02

Levent Öztürk