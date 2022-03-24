Instagram 6 Yıldır İnatla Sunmadığı Kronolojik Sıra Seçeneğini Geri Getirdi

Instagram nihayet, kronolojik bir haber akışı kullanma seçeneğinin 23 Mart'tan itibaren iOS ve Android'deki tüm kullanıcılara sunulduğunu onayladı.
Görüntülerin ve videoların kayan akışı, 2016'da bunun yerine algoritmalar tarafından değerlendirilen bir akışa dönüşmüştü. Instagram, kullanıcıların modlar arasında geçiş yapma yeteneği olmadan, en son görüntüleri göstermek yerine beğenebileceklerinin gösterilmesini tercih edeceklerini düşünüyordu.
Ancak, kullanıcılar haber akışını en yeniden en eskiye kaydırmayı istemeye devam etti ve Instagram, sonunda bu baskıyı kabul etmiş gibi gözüküyor. Artık, akışınızda size iki seçenek sunulacak: Takip Edilenler ve Favoriler, daha sonra gönderileriniz kronolojik olarak gösterecek şekilde ayarlanabilecek.
Bu güncellemeyi edinmek için App Store'a veya Google Play Store'a gitmeniz gerekmiyor. Güncelleme yakında özet akışınızda görünüyor olacak.
Pek çok kişi 2016'da değiştiğinden beri şirketin kronolojik bir haber akışına geri dönmesini talep ediyordu. Hatta Instagram, 2021'in sonunda bir dizi tweet aracılığıyla bu konuda yorum yapma ihtiyacını duydu.
Bir Instagram sözcüsü "bir süredir insanlara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için farklı yollar üzerinde çalışıyoruz. Bu, insanlara daha fazla seçenek sunmak için yaptığımız birçok şeyden biri. Tam bir kronolojik akışından uzaklaştık çünkü birçok kişinin gönderileri kaçırdığını öğrendik. Bununla birlikte, insanlara seçenek sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz - bu nedenle, deneyimlerini uyarlamak için onlara haber akışında daha fazla seçenek sunacağız."
Kronolojik haber akışının geri dönüşüyle ilgili küçük bir uyarı da bulunuyor: Twitter'ın iki haber akışıyla yapabileceklerinizle karşılaştırıldığında, şu anda varsayılan seçenek olarak belirlemek doğru olmayabilir. Instagram sözcüsü bu konuda "İnsanlara daha fazla kontrol ve seçenek sunmak için Akışınızda yeni seçenekler sunuyoruz. Ana Sayfa Akışı, takip ettiğiniz kişilerin sıralanmış içeriği, beğenebileceğiniz önerilen içerik ve daha fazlası dahil olmak üzere bugün gördüğünüz bir içerik karışımı olarak kalacaktır" diyor.
Özellikle sosyal medya söz konusu olduğunda, altı yıl teknoloji için çok uzun bir süre. O zamandan beri, web üzerinden platforma erişebilmenin yanı sıra Instagram Hikayeler ve Reels'in geldiğini gördük.
Bu arada, kronolojik akışın şu anda yalnızca iOS ve Android'de kullanılabileceği de belirtelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın