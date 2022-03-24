Instagram 6 Yıldır İnatla Sunmadığı Kronolojik Sıra Seçeneğini Geri Getirdi

Instagram, 6 yıl süren inadın ardından haber akışını kronolojik olarak görme seçeneğini geri getirdi!

  • Levent Öztürk
Instagram eski akış seçeneğini geri getiriyor...
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