Instagram Reels Nedir? Instagram Reels Nasıl Çalışıyor?

Facebook'un dün Instagram'a eklediği ve Instagram'ı doğrudan TikTok'un rakibi haline getiren Reels özelliği tam olarak nedir? Açıkladık...

Instagram Reels Nedir, Nasıl Çalışıyor?

Kısa videolara odaklanan TikTok şu sıralar popüler olsa da, tek başına değil. Instagram'ın TikTok'a rakip olması umuduyla karşısına koyduğu Reels, birkaç ülkede test edilirken Türkiye'de kullanıma açılmasıyla gündeme geldi.

Reels, Hindistan'ın TikTok'u engellemesiyle geçen ay gündeme taşınmıştı. Bir süredir Fransa, Almanya ve Brezilya'da test edilen işlev, Türkiye'ye de geldi ve artık daha geniş kitlelere açılmaya başlandı.

Reels, kısa videolar kaydedip düzenleyerek, bunları arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyor. Instagram'ın bir işlevi olarak karşınıza çıkan Reels,15 saniyelik videolar kaydetmenize, düzenlemenize ve paylaşmanıza izin veriyor.

ABD'nin TikTok'u engelleyeceğine dair söylentiler, Byte, Triller gibi rakiplere olan ilginin artmasına neden olmuştu. Aynı ilgiden Reels'in de payını alıp almayacağını yakında göreceğiz.

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