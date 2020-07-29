Instagram'da Takip Etmeyenler Nasıl Bulunur? İşte yöntemleri...

Sosyal medya hesaplarından olan Instagram'ın önemi artmaya devam ettikçe bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Şüphesiz o problemlerden biri de "takipçiler". Birçok kişi için hem sayısı hem de nitelikleri ile önemli olan takipçi sayısı adeta bir statü meselesi olarak kabul ediliyor. Böyle olunca da kendisini takip etmeyen kişileri bulmak ya da kısa süre sonra takipten çıkan insanları tespit etmek önemli oluyor.
Takip etmeyenleri bulmak konusu Instagram'ın en merak edilen konularından birini oluşturuyor. Bu konuda her geçen gün farklı yöntemler ortaya çıkarılıyor. Mobil cihazlar ya da bilgisayarlar üzerinden takipçi olmayanları bulmak mümkün olsa da kullanılan yöntemlerin güvenilirliği ve verilerin gizliliğine de önem vermek ayrı bir detay olarak biliniyor.
Mobil Cihazlar ile Takip Etmeyenleri Bulma Yöntemleri
Akıllı telefonlarda kullanmak üzere geliştirilen mobil uygulamalar pek çok alanda olduğu gibi Instagram'da da takip etmeyenleri tespit etmek için geliştiriliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflar ile paylaşmamanız gerektiği oluyor. Bu nedenle eğer uygulamaya güvenmiyorsanız, bilgilerinizi vermekten kaçınmanız gerekiyor. Bu konuda güvenilir olan iki uygulamayı sizler için derledik:
1. Follow Meter
Hem iOS hem de Android işletim sisteminde kullanılabilen bu uygulama sayesinde Instagram hesabınız ile ilgili pek çok veriye ulaşabilirsiniz. Bu verilerden elbette en önemlileri, sizi yakın zamanda takip etmeyi bırakanlar ve aktif olmadan yani "hayalet" takipçileri tespit edebilmeniz gibi detaylar oluyor.
Uygulamayı akıllı telefonunuza indirdikten sonra uygulama vasıtasıyla Instagram hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Daha sonra seçenekler menüsünden takibi bırakan eski takipçilerinizi görebilirsiniz.
2. Follow Cop
Sadece Android kullanıcılarına özel olan bu uygulama, Instagram hesabı ile ilgili pek çok veriye ulaşmanızı sağlıyor. Oldukça pratik kullanım sunan uygulama sayesinde hem sizi takip etmeyen kullanıcıları hem de sizinle en çok etkileşim sağlayan hesapları görüntüleyebilirsiniz. Follow Cop genellikle yakın tarihli gelişmeler üzerinden bilgi akışı sağladığı için uygulamayı aktif olarak kullanmanız, Instagram verilerinize daha hızlı ve doğru şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece yakın zamanda takipçiniz olan ancak takibi bırakan kullanıcıları hemen öğrenebilirsiniz.
- Instagram, iOS 14 Cihazlarında "Kamera Açık" Uyarısına Neden Oldu
- Instagram hikaye indirme nasıl yapılır?
- Instagram arama geçmişi silmenin en kolay yolu
- Instagram'dan alışveriş yapma özelliği geliyor!
- Tüm dünyada test aşamasında TikTok'a rakip Instagram Reels geliyor! Instagram Reels nasıl kullanılır?
- Stalk nedir?
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın