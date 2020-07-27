Instagram hikaye indirme nasıl yapılır?

Instagram'da telefonunuza kaydetmek istediğiniz hikayeler görüyor ancak indirmeyi bilmiyorsanız, Instagram hikaye indirme yollarını anlatıyoruz. İşte 2 farklı çözüm yolu...

Instagram hikaye indirme nasıl yapılır?

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, her geçen gün çıkardığı yeni özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak Snapchat uygulaması ile başlayan hikaye atma özelliği, 2016 yılının ağustos ayında Instagram üzerinde kullanılmaya başlandı.

Instagram ile birlikte yeni bir boyut kazanan hikaye atma özelliği, özellikle de gençlerin günlük yaptığı aktiviteleri paylaşmasına olanak sağlıyor. Çeşitli filtreler ile birlikte oldukça eğlenceli bir hal alan hikaye atma, ilk Snapchat üzerinden kullanılmaya başlansa da en çok hikaye Instagram üzerinden atılıyor.

Instagram Hikaye İndirme

Instagram üzerinden atılan hikayeler, 1 gün içinde silindiğinden ve Instagram'ın hikayeyi kaydetmeniz için herhangi bir özellik bulundurmadığından, hikayeyi galerinizde saklamak isterseniz çeşitli yöntemlere başvurmanız gerekiyor. Kolaylıkla uygulayacağınız bu yöntemler ile hikayeleri ölümsüzleştirebileceksiniz.

Instagram hikayelerinin en çok merak edilen sorusu olan "Instagram hikayelerini nasıl kaydedebilirim?" sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım:

Instagram Hikayeleri Nasıl İndirilir?

Instagram hikayelerini indirebilmeniz için en yaygın kullanılan 2 farklı yöntem bulunmaktadır.

1- Ekran Videosu Alarak Hikayeyi Kaydetmek

Telefonunuzda ekran videosu alma özelliği varsa bunu Instagram hikayelerini kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, ortam sesini açık mı yoksa kapalı mı yapmak istediğinizdir. Ortam sesini duymak istemiyorsanız orjinal bir şekilde hikayeyi kaydetmek istiyorsanız ortam sesi yani mikrofon kapalı konumda olmalıdır. Telefonunuzda ekran videosu alma özelliği yoksa üzülmenize gerek yok. Google Play ya da App Store üzerinden indirebileceğiniz çeşitli programlar ile hikayleri ekran videosu alarak saklayabilirsiniz.

2- Tarayıcı Üzerinden ya da Uygulama Üzerinden Çeşitli Sitelerden Hikaye İndirmek

Bu yöntemi yapabilmeniz için hikayeyi atan sayfanın ya da kişinin hesabının gizli olmaması gerekiyor. Gizli hesaplarda hikayeye erişim sağlanamadığından, indirme gibi bir işlem de yapılamıyor. Hesabı herkese açık olan sayfa ya da kişilerin hikayesini kaydedebilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

  • Hikaye indirmek için kurulan herhangi bir siteye giriş yapın.
  • Hikayesini indirmek istediğiniz kişinin (sayfanın) kullanıcı adını ilgili alana eksiksiz bir şekilde girin.
  • Kullanıcı adını girdiğiniz kişinin 24 saat içerisinde attığı tüm hikayeler karşınıza gelecektir.
  • İndirmek istediğiniz hikayeyi ya da hikayeleri seçerek kolaylıkla indirebilirsiniz.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
29 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
30 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Apple'ın Başı, Teknoloji Kopyalamaktan Bir Kez Daha Derde Girdi
Geleceğin iPhone'ları, Samsung ve Huawei'yi Kendi Silahıyla Vurabilir
YouTube'u kandırdı, 10 milyon abone olmadan elmas play butonu aldı
NASA Bu Kez Durduramadı; 3 Apollo 11 Kontrol Kolu Açık Artırma ile Satıldı
Cep telefonu şarj olmuyor sorununa karşı 7 çözüm önerisi

 

 