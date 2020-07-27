Instagram hikaye indirme nasıl yapılır?

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya platformları, her geçen gün çıkardığı yeni özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak Snapchat uygulaması ile başlayan hikaye atma özelliği, 2016 yılının ağustos ayında Instagram üzerinde kullanılmaya başlandı.
Instagram ile birlikte yeni bir boyut kazanan hikaye atma özelliği, özellikle de gençlerin günlük yaptığı aktiviteleri paylaşmasına olanak sağlıyor. Çeşitli filtreler ile birlikte oldukça eğlenceli bir hal alan hikaye atma, ilk Snapchat üzerinden kullanılmaya başlansa da en çok hikaye Instagram üzerinden atılıyor.
Instagram Hikaye İndirme
Instagram üzerinden atılan hikayeler, 1 gün içinde silindiğinden ve Instagram'ın hikayeyi kaydetmeniz için herhangi bir özellik bulundurmadığından, hikayeyi galerinizde saklamak isterseniz çeşitli yöntemlere başvurmanız gerekiyor. Kolaylıkla uygulayacağınız bu yöntemler ile hikayeleri ölümsüzleştirebileceksiniz.
Instagram hikayelerinin en çok merak edilen sorusu olan "Instagram hikayelerini nasıl kaydedebilirim?" sorusunun cevabına gelin birlikte bakalım:
Instagram Hikayeleri Nasıl İndirilir?
Instagram hikayelerini indirebilmeniz için en yaygın kullanılan 2 farklı yöntem bulunmaktadır.
1- Ekran Videosu Alarak Hikayeyi Kaydetmek
Telefonunuzda ekran videosu alma özelliği varsa bunu Instagram hikayelerini kaydetmek için kullanabilirsiniz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, ortam sesini açık mı yoksa kapalı mı yapmak istediğinizdir. Ortam sesini duymak istemiyorsanız orjinal bir şekilde hikayeyi kaydetmek istiyorsanız ortam sesi yani mikrofon kapalı konumda olmalıdır. Telefonunuzda ekran videosu alma özelliği yoksa üzülmenize gerek yok. Google Play ya da App Store üzerinden indirebileceğiniz çeşitli programlar ile hikayleri ekran videosu alarak saklayabilirsiniz.
2- Tarayıcı Üzerinden ya da Uygulama Üzerinden Çeşitli Sitelerden Hikaye İndirmek
Bu yöntemi yapabilmeniz için hikayeyi atan sayfanın ya da kişinin hesabının gizli olmaması gerekiyor. Gizli hesaplarda hikayeye erişim sağlanamadığından, indirme gibi bir işlem de yapılamıyor. Hesabı herkese açık olan sayfa ya da kişilerin hikayesini kaydedebilmeniz için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:
- Hikaye indirmek için kurulan herhangi bir siteye giriş yapın.
- Hikayesini indirmek istediğiniz kişinin (sayfanın) kullanıcı adını ilgili alana eksiksiz bir şekilde girin.
- Kullanıcı adını girdiğiniz kişinin 24 saat içerisinde attığı tüm hikayeler karşınıza gelecektir.
- İndirmek istediğiniz hikayeyi ya da hikayeleri seçerek kolaylıkla indirebilirsiniz.
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