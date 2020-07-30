Instagram Shop Türkiye'ye geliyor

Instagram, geçtiğimiz günlerde ABD'de kullanıma sunduğu Instagram Shop özelliğini global olarak kullanıma sunmaya başladığını açıkladı.

Instagram Shop Türkiye'ye geliyor

Instagram, Keşfet sekmesinde yenilenen tasarımıyla yer alacak Instagram Shop özelliğiyle insanların marka ve içerik üreticilerinin paylaştığı ürünleri kolayca keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Instagram Shop ile insanlar son trendlere, kişiselleştirilmiş önerilere ve özel lansmanlara tek bir yerden ulaşabilecek.

Instagram Shop'ta marka ve içerik üreticilerinin koleksiyonlarının yanı sıra Instagram'ın @shop hesabından özel seçkiler de yer alacak.

instagram shop

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