Instagram, iOS 14 Cihazlarında "Kamera Açık" Uyarısına Neden Oldu

iOS 14'ün beta sürümünün uygulamaların beklenmedik davranışlarını izlemesi, bazı uygulamaların arkamızdan çevirdiği işleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kez bazı kullanıcılar, Instagram'da sadece resimleri kaydırırken yeşil "kamera açık" işaretini gördüklerini söylüyorlar.
Instagram'dan bir yetkili, The Verge'e yaptığı açıklamada, bu durumun bir "hata" olduğunu ve onarılacağını söyledi. Yetkili, kameraya sadece siz söylediğinizde erişildiğini, kameraya erişilmediği halde "kamera açık" uyarısı göründüğünde, aslında kameraya erişmediklerini belirtti.
Daha önce TikTok, LinkedIn ve Reddit gibi bazı iOS uygulamalarının cihazın pano içeriğine ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni, iOS 14'ün herhangi bir üçüncü parti uygulama panoya eriştiğinde bir bildirim göstermesiydi.
Instagram'ın sahibi olan Facebook ise iOS uygulamasında, kullanıcıları farkında olmadan kamerayla izleyen bir "hatayı" geçen sene onarmıştı.
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