Instagram, iOS 14 Cihazlarında "Kamera Açık" Uyarısına Neden Oldu

Instagram'daki bir sorunun, iOS 14 cihazlarında kamerayı hiç açmadan "kamera açık" işaretinin görünmesine yol açtığı ortaya çıktı.

Instagram, gözetlerken yakalandı (mı?)

iOS 14'ün beta sürümünün uygulamaların beklenmedik davranışlarını izlemesi, bazı uygulamaların arkamızdan çevirdiği işleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kez bazı kullanıcılar, Instagram'da sadece resimleri kaydırırken yeşil "kamera açık" işaretini gördüklerini söylüyorlar.

Instagram'dan bir yetkili, The Verge'e yaptığı açıklamada, bu durumun bir "hata" olduğunu ve onarılacağını söyledi. Yetkili, kameraya sadece siz söylediğinizde erişildiğini, kameraya erişilmediği halde "kamera açık" uyarısı göründüğünde, aslında kameraya erişmediklerini belirtti.

Daha önce TikTok, LinkedIn ve Reddit gibi bazı iOS uygulamalarının cihazın pano içeriğine ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni, iOS 14'ün herhangi bir üçüncü parti uygulama panoya eriştiğinde bir bildirim göstermesiydi.

Instagram'ın sahibi olan Facebook ise iOS uygulamasında, kullanıcıları farkında olmadan kamerayla izleyen bir "hatayı" geçen sene onarmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
29 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
30 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
Apple'ın Başı, Teknoloji Kopyalamaktan Bir Kez Daha Derde Girdi
Geleceğin iPhone'ları, Samsung ve Huawei'yi Kendi Silahıyla Vurabilir
Picasso'nun "Gizlediği" Eseri, X-Işınları ile Ortaya Çıkartıldı
YKS sonuçları açıklandı... Birinciler hangi illerden çıktı?
Apple'ın sonbahar etkinliğinde tanıtılacak ürünler internete sızdırıldı!

 

 