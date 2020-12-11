The Midnight Sky'dan yeni fragman! İşte The Midnight Sky Konusu, Oyuncuları

George Clooney'nin hem yönetmen, hem de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacağı The Midnight Sky'ın yeni fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. The Midnight Sky fragmanı, konusu, oyuncu kadrosu içeriğimizde...