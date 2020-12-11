The Midnight Sky'dan yeni fragman! İşte The Midnight Sky Konusu, Oyuncuları

George Clooney'nin hem yönetmen, hem de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacağı The Midnight Sky'ın yeni fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. The Midnight Sky fragmanı, konusu, oyuncu kadrosu içeriğimizde...

Netflix, The Midnight Sky'in fragmanını paylaştı! İşte konusu, oyuncuları

Online dizi ve film platformu Netflix, yeni dizileri ve filmlerini listesine eklemeye devam ediyor. Dijital platform Netflix, The Midnight Sky'in resmi fragmanını ve afişini paylaştı geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Merakla beklenen filmden yeni fragman geldi. 

THE MIDNIGHT SKY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lily Brooks-Dalton'ın 2016 yılında yayımlanan Good Morning, Midnight adlı kitabından uyarlanan film 23 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

THE MIDNIGHT SKY KONUSU NEDİR?

Kıyamet sonrası bir dünyada geçen The Midnight Sky, Kuzey Kutbu'nda yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin hikayesini konu alıyor. George Clooney'nin canlandıracağı Augustine, çok geç olmadan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak, astronotların esrarengiz bir felaketin tehdit ettiği Dünya'ya geri dönmesini engellemeye çalışıyor. 

THE MIDNIGHT SKY OYUNCU KADROSU

George Clooney
Felicity Jones
David Oyelowo
Tiffany Boone
Demián Bichir
Kyle Chandler
Caoilinn Springall

İŞTE THE MIDNIGHT SKY FRAGMANLARI

The Midnight Sky | Son Fragman | George Clooney | NetflixThe Midnight Sky | Son Fragman | George Clooney | Netflix
Kıyamet sonrası dönemi konu alan hikayede Kuzey Kutbu'nda tek başına yaşayan, Augustine adında bir bilim insanı (George Clooney), Dünya'ya geri dönme hazırlığındaki bir uzay gemisinde yer alan Sully (Felicity Jones) ve beraberindeki diğer astronotlarla irtibat kurar. Onların gizemli bir nedenle felakete uğramış Dünya'ya geri dönmelerini önlemek için zamana karşı yarışmaya başlar. Lily Brooks-Dalton’ın beğenilen romanı "Good Morning, Midnight"tan uyarlanan filmin yönetmenliğini Clooney yapıyor. Başroldeki diğer oyuncular ise David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir ve Tiffany Boone. 23 Aralık'ta yalnızca Netflix'te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: The Midnight Sky | Son Fragman | George Clooney | NetflixürkiyeOfficial Küresel bir felaketin ardından Kuzey Kutbu'nda tek başına yaşayan bir bilim insanı, bir astronot ekibiyle irtibat kurup Dünya'ya dönmemeleri için onları uyarmaya çalışır.

THE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | NetflixTHE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | Netflix
Our humanity always endures. This post-apocalyptic tale follows Augustine (George Clooney), a lonely scientist in the Arctic, as he races to stop Sully (Felicity Jones) and her fellow astronauts from returning home to Earth, where a mysterious global catastrophe has taken place. Clooney directs the adaptation of Lily Brooks-Dalton’s acclaimed novel Good Morning, Midnight, co-starring David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir and Tiffany Boone. Coming to Netflix December 23rd. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. THE MIDNIGHT SKY starring George Clooney | Official Trailer | Netflix

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