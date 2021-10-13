Instagram, Duyurduğu Yeni Özellikle Çöktüğünü "Bize Söyleyecek"

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın geçen haftayı unutmak ve unutturmak istediğine eminiz. Yaşanan erişim kesintisi daha önce gördüklerimizin kat kat üzerindeydi ve Facebook'un tüm büyük hizmetleri saatlerce devre dışı kaldı. Tabii ki hizmetlere erişemeyenler başlangıçta bunun dünya çapında bir kesinti olduğunu bilmiyordu ve kendi taraflarında bir sorun olduğunu düşünmelerine yol açtı. Instagram, şimdi tam olarak bu duruma el atmaya hazırlanıyor.
Instagram, mobil uygulaması için, hizmetin karşılaşabileceği herhangi bir teknik sorun hakkında insanları bilgilendirecek yeni bir özellik duyurdu. Sosyal ağ, bir kesinti olduğunda kullanıcının etkinlik akışında bir bildirim görüleceğini ve yaygın bir kafa karışıklığı oluşmasının engelleneceğini söylüyor.
Instagram, bu uyarı ve bilgilendirme sistemini ilk olarak birkaç ay boyunca ABD'de test edecek ve başarılı olması halinde diğer pazarlarda da kullanıma sunacak. Ayrıca özelliik, bir süreliğine iOS'a özel olarak kalacak. Facebook ve WhatsApp'ın da benzer bir uyarı sistemi alıp almayacağı henüz belli değil.
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