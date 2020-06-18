Xiaomi Poco F2 Pro Türkiye'de Tanıtıldı, Türkiye Fiyatı Açıklandı

Xiaomi Poco F2 Pro'nun Türkiye tanıtımı yapıldı. İşte telefonun öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Xiaomi Poco F2 Pro, Türkiye'de Tanıtıldı!

Xiaomi'nin alt markası Poco'nun hem "bütçe dostu" hem de üst düzey telefonu Poco F2 Pro'nin Türkiye tanıtımı yapıldı.

Poco F2 Pro Özellikleri

Poco F1'in devamı olan Poco F2 Pro, 6,67 inç 1080x2400 AMOLED ekranla geliyor. Telefonun belki de en ilginç özelliği, ön kamerayı bir çentiğe yerleştirmek yerine bir mekanizmayla gizlemesi.

Poco F2 Pro Depolama Kapasitesi

Açılır kamera şu an birkaç firma tarafından kullanılıyor ancak tam anlamıyla yaygınlaşmadı. Piyasadaki en üst düzey mobil işlemci olan Snapdragon 865 yonga setini kullanan cihaz, modele göre 6GB veya 8GB RAM ile geliyor ve 5G bağlantı özelliğine sahip. 

Poco F2 Pro Dört Kameralı

Cihazın arka yüzünde 64MP, 13MP ultra geniş, 5MP "telemakro" ve 2MP derinlik algılayıcı toplam dört kamera bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 20MP. 3,5mm kulaklık girişine yer veren telefonun pil gücü 4.700mAh.

Poco F2 Pro'nun diğer özellikleri arasında Android 10, USB Power Delivery 3.0
Quick Charge 4+, NFC, USB-C ve fazlası var.

Xiaomi Poco F2 Pro Türkiye Fiyatı

Teknik özellikleriyle amiral gemilerini zorlayacağı şüphesiz olan Poco F2 Pro'nun Türkiye fiyatı, 6GB / 128GB seçeneği için 6.999 TL, 8GB / 256GB seçeneği içinse 7.999 TL olarak açıklandı.

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