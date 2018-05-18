Instagram Hikayeler'e Bir Yeni Özellik Daha
Instagram kullananlara müjde! Artık başka insanların gönderilerini kendi hikayenize kolaylıkla yapıştırabilirsiniz.
Instagram feed'inizde gezinirken sevimli bir hayvan fotoğrafı ya da leziz görünen bir yiyecek resmi bulursanız, bunu kendi Instagram hikayenize (hatta Facebook hikayenize bile) birkaç dokunuşla ekleyebilirsiniz.
Instagram, yaptığı açıklamada, diğer kişilerin gönderilerini arkadaşlarınızla paylaşmadan önce kendi metninizi ekleyebileceğiniz bir etikete dönüştüren yeni özelliği sundu. Bunu yapmak için, bir ileti gönderiyormuşsunuz gibi kağıt uçak simgesine ve en üstte "hikaye oluştur" seçeneğine dokunun. Sadece herkese açık bir gönderileri hikayenizle paylaşabilirsiniz ve paylaşılan yayınlar orijinal göndericinin kullanıcı adını içerecektir. Ayrıca endişelenmeyin, eğer diğer insanların gönderilerinizi kendi hikayelerinde paylaşmasını istemezseniz, ayarlardan bu özelliği kapayabilirsiniz.
Instagram, bu özelliğin şu an en güncel Android uygulaması sürümünde bulunduğunu, iOS sürümünün de birkaç gün içinde yayınlanacağını açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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