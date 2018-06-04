Instagram, Merak Edilenleri Açıkladı
Instagram, algoritması hakkında merak edilenleri açıkladı, kafalarda oluşan soru işaretlerini giderdi...
Muhabirlerle bir araya gelen Instagram, uygulamasındaki gizemli özellikler ve kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleriyle ilgili bilgiler verdi. TechCrunch'a göre akışınızda gösterilen fotoğraflar, büyük oranda önceki davranışlarınıza, gönderinin paylaşıldığı tarihe ve içeriği paylaşan veya etiketlenen kullanıcının içerikleriyle hangi sıklıkta etkileşimde bulunduğunuza göre seçiliyor.
Akışınızı etkileyen diğer faktörler arasında Instagram'ı hangi sıklıkta ziyaret ettiğiniz, uygulamayı ne kadar süreyle kullandığınız ve kaç kişiyi takip ettiğiniz de var. Firmanın sadece tarih sıralamasına göre dizilen bir akış sunacağı dedikoduları ise Instagram'a göre doğru değil. Bunun yanında Instagram, hiçbir gönderiyi gizlemediğini, video ve fotoğrafları kayırmadığını, akışın Hikayeler veya Live özelliklerini kullanan ve kullanmayanlar arasında farklılık göstermediğini, çok sık gönderi paylaşmayanların önceliğini düşürmediğini söyledi. Firma, "shadowbanning" yani "kullanıcıya engellendiğini fark ettirmeden engelleme" gibi bir davranışta bulunmadığını, kişisel ve iş hesapları arasında, kullanıcılara erişim olarak bir fark bulunmadığını belirtiyor.
Tarihe göre sıralanan akış, yerini algoritmalara bıraktığından bu yana çok sayıda kullanıcı, bu değişikliğe karşı çıktı. Ancak firma, bu değişiklik sayesinde kullanıcıların Instagram'da daha fazla zaman geçirdiğini ve arkadaşlarının içeriklerinin yüzde 90'ını gördüğünü söylüyor. Tarihe göre sıralanan akışta bu oran, yüzde 50 idi. Instagram, algoritmaya geçişin nedenlerinden birinin, kullanıcıların tüm gönderilerin yaklaşık yüzde 70'ini kaçırması olduğunu söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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