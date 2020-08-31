Instagram'da Takipçi Sayısını Arttırmak: Takipçi Sayısı Nasıl Arttırılır?

Sosyal platformlar arasında popüler olmayı sürdüren Instagram'ın milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Artan kullanıcı sayısı nedeniyle öne çıkmak isteyenlerden iseniz, işiniz her geçen gün zorlaşıyor.
Bu yazımızda Instagram'da takipçilerini çoğaltmanın yollarını açıklayacak, bunun için bazı ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.
1. Diğer Sosyal Platformlarda Paylaşın
Instagram'daki gönderilerinizi Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube ve hatta kendi web sitenizde tekrar paylaşmanız, Instagram sayfanıza daha çok kişiyi çekmenizi sağlayacaktır.
2. Sayfanıza Eşsiz Bir Stil Kazandırın
Kullanıcıların sizi takip etme tercihi, paylaştığınız içeriğin kalitesine ve içeriği sunma şeklinize bağlı olarak değişiyor. Kötü bir biçimde çekilmiş fotoğrafları art arda paylaşmanız, potansiyel takipçileri kaybetmeniz anlamına gelebilir. Daha fazla takipçi elde etmenin en iyi yolu, bir stil veya tema oluşturmak. Profiliniz için kullanabileceğiniz birçok hazır tema olduğunu söyleyelim.
Profil sayfanızda tek bir stil veya tema kullanmazsanız, geniş bir takipçi kitlesi elde etmekte zorlanabilirsiniz.
3. Hashtag'leri Gerektiği Gibi Kullanın
Hashtag'leri kullanırken açıklayıcı olmanızda fayda var, ancak popüler hashtag'leri de unutmayın. Bu sayede belirli konuları arayan kişilerin sizi bulmasını mümkün hale getirmiş olacaksınız.
4. Konum Etiketlerini Unutmayın
Yerel Instagram kullanıcılarının dikkatini çekmek için gönderilerinize konum ekleyin. Bu sayede kullanıcılar, Instagram'ın arama çubuğundaki Konumlar sekmesini kullandığında, sizin gönderilerinizi bulabilirler.
5. Faydalı Açıklamalar Yazın
Paylaştığınız her fotoğrafın altına bir cümle yazmak, her zaman yeterli olmayabilir. Açıklayıcı olmanız, takipçilerinizin sizin hakkınızda daha şey öğrenmesini ve hatta yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilir. Uzun açıklamalar, otomatiğe bağlanmış gibi resimler paylaşan biri gibi görünmenizin de önüne geçecektir.
6. İlgi Çeken Hikayeler Oluşturun
Sık sık video paylaşmanızda fayda var, bunun yanında hikaye paylaşımlarını da sık yapmayı düşünebilirsiniz. Hikayeler, başkalarının akış sayfasının en üstünde göründüğünden kolayca erişilebiliyor ve günlük hayatınız hakkında bilgi vermenizi sağlayabiliyor (bu yazıyı okuduğunuza göre, hayatınızı bir miktar paylaşmayı istiyor olsanız gerek).
7. Düzenli Olarak Paylaşın
Instagram'ın yeni gönderileri başkalarının akışlarına dahil etme olasılığı doğal olarak daha yüksek. Bunun yanında kullanıcıların daha önce etkileşimde bulunduğu gönderilere benzer gönderiler de daha yüksekte görünüyor. Başkalarının neyi beğendiğini kontrol edemeseniz de, sıkça paylaşım yaparak daha fazla takipçi kazanabilirsiniz.
8. IGTV Serisi Başlatın
Videolarınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Instagram'ın yalnızca videolardan oluşan platformu IGTV'de bir video serisi oluşturabilirsiniz. Burada 10 dakikalık videolar oluşturmanız mümkün, üstelik bu videolar IGTV'yi yüklemeden, standart Instagram uygulaması üzerinden izlenebiliyor.
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