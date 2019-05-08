Instagram Uygulama İçi Temyizin Yolunu Açıyor
Instagram, düzenlediği basın açıklamasında platformun büyük bir sorununa gelecek çözümü müjdeledi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Instagram, kullanıcıların politikalarını ihlal edebilecek gönderileri bildirmelerini zaman içerisinde kolaylaştırdı. Ancak gönderi sahibi kullanıcıların bu kararlara itiraz etmelerinin açık bir yolu yoktu. Ancak bu durum yakında değişecek.
New York City'deki bir medya brifinginde şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir temyiz özelliği sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu, kullanıcılara uygulaman üzerinden uygunsuz olarak bildirilen içeriklerinin incelenmesini isteme olanağı tanıyacak. Instagram, bir hata yapıldığının anlaşılması takdirinde kullanıcıların yayınlarının geri yükleneceğinin altını çiziyor. Herhangi bir itiraz, yayınların eksiksiz bir şekilde denetlendiğinden emin olmak için orijinal kararı veren taraflardan tamamen farklı bir moderatöre yönlendirilecek.
Twitter, Nisan ayında da benzer bir hareketi duyurmuştu. Twitter tarafından sunulan temyiz seçeneği, askıya alınan kullanıcıların şirketin kararına itiraz etmelerini ve zamanında yanıt almalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe girmişti. Instagram, lansman sırasında uygulama içi itiraz aracının müstehcen içerikten farklı alanlardaki bireysel gönderilere kadar kapsamlı olarak kullanılacağını belirtti. Yakın zamanda bu özellik şikayetler nedeniyle askıya alınmış profiller için de kullanılabilecek.
Şirket, geçen hafta F8'de ana hatlarıyla açıklanan yeni zorbalık karşıtı araçları üzerinde yapılan geliştirmelere ek olarak başka bir büyük odak alanının yanlış bilgi ile mücadele ettiğini söylüyor. Şirket, sahte haberler yaymaya çalışan gönderileri proaktif olarak kaldırabilecek bir metin ve medya eşleştirme teknolojisi geliştirdiğini belirtiyor. Örneğin, sistem halihazırda işaretlenmiş ve kaldırılmış bir görüntü ile eşleşen tüm gönderileri otomatik olarak diğer kullanıcılardan saklayabilecek. Böylece yasaklanan bir içerik ile eşleşen bir başka gönderinin daha yüklenmesi durumunda bu içerik herhangi bir ek rapor gerekmeden otomatik olarak kaldırılabilecek. Bunun yanında Instagram, metin eşleştirme ile bir viral paylaşım görselinde bulunan metinleri çıkararak içeriğinin zararlı olup olmadığını analiz etmek için de yapay zeka kullanabilecek.
Hem insan hakemler hem de yapay zekayı birleştiren bu uygulamanın platformdaki içerik güvenliğini sağlamak için sarf edilen çabaların sadece küçük bir parçası olduğunu belirten Instagram. yakın gelecekte şirketin paylaşacak daha fazla değişiklik üzerinde çalıştığının altını çizdi.
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