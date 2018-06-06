Instagram'a 1 Saatlik Videolar Geliyor!

Instagram, paylaşılan videoların uzunluğu konusunda oldukça radikal bir karar aldı!

Instagram'a 1 saatlik videolar geliyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Asus ROG Phone Geliyor
Nvidia Türkiye, Oyuncularla Bir Araya Geliyor!
Qualcomm, Snapdragon 850'yi Duyurdu!
AMD'den yeni Ryzen Threadripper ve Fazlası!
Usenet Nedir? Usenet Hakkında Bilinmeyen 4 Şey

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir