Instagram'a 1 Saatlik Videolar Geliyor!
Instagram, paylaşılan videoların uzunluğu konusunda oldukça radikal bir karar aldı!
Instagram, kısa videoları bir kenara bırakıp daha uzun videolara izin vermeye hazırlanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, kullanıcıların uzun videolar yayımlamasına imkan tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Firmanın planları ile yakından ilgili kişilerin gazeteye söylediklerine göre bu yeni özellik, videoların bir saate kadar uzamasına izin verecek ve dikey videolara odaklanacak.
Orijinal dijital videoların izleyicileri geçtiğimiz beş yıl içerisinde ciddi ve düzenli bir artış göstermekteydi. Interactive Advertising Bureau'nun söylediğine göre ABD'de yetişkinler arasında bu artış, 2013 yılında 45 milyondan 2018 yılında 72 milyona ulaşan %60'lık bir yükseliş olarak kendisini gösterdi.
Journal'ın söylediğine göre Instagram, geçtiğimiz haftalar içerisinde içerik yaratıcıları ve yayımcılar ile platform üzerinde uzun videolar hakkında görüşmeler yaptı. Bir kaynağın belirttiğine göre özellik, eğer sunulursa, Instagram uygulaması içerisinde görülecek.
2010 yılında Stanford Üniversitesi mezunları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, bir fotoğraf paylaşımı hizmetinden 800 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan popüler bir fotoğraf uygulamasına evrildi. Facebook, bundan beş yıl önce Instagram'ı 1 milyar dolara satın almıştı ve Snapchat tarafından popüler hale getirilen özellikleri uygulamaya aktarmak ile meşguldü. Sonuçta da bu çabası büyük oranda faydalı olmuş gibi gözüküyor. Sosyal ağ devi Ekim ayında yaptığı açıklamada, insanların 24 saat sonra kaybolan fotoğraf ve video hikayeleri paylaşmalarına imkan tanıyan Instagram Stories üzerinde günlük aktif 300 milyon kullanıcısı olduğunu söylemişti.
Video, sosyal ağın insanları sitede daha uzun süreler boyunca kalmalarını istemeleri ile beraber Facebook için çok önemli bir konuma gelmişti. Firma, 2016 yılında Facebook uygulamasına bir video sekmesi ekleyerek insanların yeni video içeriklerini bulmalarını kolaylaştırmıştı.
Ayrıca firma, kullanıcılarının canlı yayın yapmasına imkan tanıyan Facebook Live özelliğine de büyük önem veriyor. CEO Mark Zuckerberg, bu formatı firmanın geleceği olarak gördüğünü belirtirken "canlı videonun altın çağına" girdiğimizi söylemekteydi.
Levent Öztürk
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