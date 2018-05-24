Instagram'da Yeni Sessize Alma Tuşu!
Instagram'ın çok yakında aktif hale gelecek olan sessize alma özelliği, can sıkıcı hesaplardan kurtulmanızı sağlıyor!
Takip ettiğiniz bazı Instagram hesapları, çok paylaşım yaptığı için sizi rahatsız mı ediyor Bu durumu çoğumuz yaşıyoruz. Bu rahatsız olduğumuz hesaplar genelde aynı cins şeyleri sürekli olarak paylaşıyorlar. Eskiden bunun tek çözümü hesabı takip etmeyi bırakmaktı ama şimdi gelen yeni bir özellik, istenen hesabın sessize alınmasına izin veriyor. Özellik, birkaç hafta önce test edilirken görülmüştü ve şimdi geleceği kesinleşti.
Sessize aldığınız hesapların istediğiniz zaman profillerini ziyaret edebileceksiniz ve sessize aldığınızı karşı taraf anlamayacak. Bu özelliği istediğiniz zaman kapatmanız da mümkün. Ayrıca @ ile kullanıcı adınızla etiketlendiğinizde, bunun bildirimini almaya devam edeceksiniz.
Özellik aktif hale geldiğinde, sessize almak için bir gönderideki "..." kısmına dokunduğunuzda, burada sessize alma tuşunu göreceksiniz.
Yeni sessize alma tuşu, Facebook'un sahip olduğu Instagram'ın, haber kaynağınız üzerinde size daha çok kontrol verme çabalarından biri. Bu sebeple çoğu kişinin seveceğini düşünüyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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