Instagram'da Yeni Sessize Alma Tuşu!

Instagram'ın çok yakında aktif hale gelecek olan sessize alma özelliği, can sıkıcı hesaplardan kurtulmanızı sağlıyor!

Instagram'da yeni sessize alma tuşu!

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