Instagram'ın tekil değeri şaşırtıyor
Instagram'ın değeri baş döndüren bir hızla artıyor ve sosyal platform için ilginç tahminler de yapılıyor!
Bloomberg'in söylediğine göre Instagram'ın, tekil bir firma olsaydı değerinin 100 milyar doların üzerinde olacaktı.
Fotoğraf uygulaması, 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştı ve kısa bir süre önce aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmıştı. Instagram, Facebook'un ana sitesinden çok daha hızlı bir şekilde yeni kullanıcılar kazanıyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde 2 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Facebook'un aksine Instagram ABD'de büyümeye devam ediyor.
Instagram, önümüzdeki yıl Facebook'un gelirinin %16'sından sorumlu olabilir. Bu miktar, 2017 yılında %10.6 idi. Firma, geçtiğimiz hafta ortaya çıkardığı IGTV ile beraber video alanında önemli bir adım daha atmış durumda.
Levent Öztürk
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