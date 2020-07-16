Intel'in 12. Nesil Alder Lake CPU'ları Farklı Çekirdek Sistemi Kullanacak

Intel, bir ay kadar önce çift ekranlı ve katlanabilir bilgisayarlar için tasarlanmış Lakefield işlemcilerini detaylandırmıştı. Lakefield, tıpkı ARM işlemcilerin uzun zamandır yaptığı gibi büyük ve küçük çekirdekleri birleştirerek Intel'in Hibrit Teknolojisi adını verdiği özelliği kullanıyor. VideoCardz'dan gelen yeni bir rapora göre ise şirket bu teknolojiyi masaüstü işlemcilere de uygulamayı düşünüyor.
Belirtilen raporda, 2'si 8 + 8 ve biri 6 + 0 olmak üzere 3 SKU gösteriliyor. Core i7 ve Core i9 gibi üst düzey işlemciler, 8 büyük çekirdeğe ve 8 küçük çekirdek ile toplam 16 çekirdeğe sahip olacakken, alt uçta yer alacak olan işlemciler ise sadece büyük çekirdeklerden oluşacak.
İşlemcide yer alan küçük çekirdekler, genellikle laptop platformu için verimlilik odaklı olduğundan, yani uzun pil dayanımı sağlaması açısından yerleştirildiğinde, bu çekirdeklerin masaüstü işlemcilerde kullanılması ile Intel'in ne gibi avantajlar sunmayı planladığını ise ancak bekleyerek öğrenebileceğiz.
Intel'in bu yeni platformu ile beraber LGA 1700 soket yapısına geçmesi beklenirken, ayrıca şirketin DDR5 RAM bellek standardını benimsemeyi planladığını da belirtelim.
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