Intel Alder Lake İşlemcilerin Ne zaman Satışa Çıkacağı Neredeyse Kesinleşti

Yeni söylentiler, Intel'in Alder Lake işlemcilerinin Kasım ayının ortalarında raflara çıkmaya başlayacağını söylüyor. Bu söylenti, daha önce sızan lansman tarihiyle (Ekim ayının sonu) de örtüşüyor. Söylentinin çıkış noktası ise, kendi kaynaklarından alıntı yapan Wccftech.
Alder Lake çiplerinin piyasaya sürülmesi için sızan haberler giderek daha fazla örtüşmeye başlıyor. Wccftech, hem K (hız aşırtılabilen daha performanslı, kilidi açılmış modeller) hem de K olmayan (standart) yongaların piyasaya az sayıda sürülebileceğine inanıyor. İşlemcilere doğal olarak Z690 anakartların piyasaya sürülmesi eşlik edecek. CPU'ların uygun anakart olmadan piyasaya sürülmeleri zaten oldukça anlamsız olurdu. CPU'lar yeni bir soket tasarımına sahip oldukları için mevcut herhangi bir donanım ile uygun değiller.
Muhtemelen satışa sunulacak ilk Alder Lake CPU serisi, üst seviye Core i9-12900K'nin yanı sıra güçlü Core i7-12700K'yi ve belki de orta seviye Core i5-12600K'yi (ancak bu daha sonra gelebilir) ve elbette belirtildiği gibi K olmayan türevleri içerecektir.
Intel'in Ekim ayının sonundaki büyük etkinliğinde tanıtımın yapılması mantıklı görünüyor Ayrıca bundan birkaç hafta sonra satışların başlaması da yerine oturuyor. Kısacası, tüm söylentiler birbirini destekliyor, ancak her zaman olduğu gibi söylentiler söz konusu olduğu için, her şey kesin gibi gözükse bile bir miktar şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Tamamen yeni tasarımları ve performans ve verimlilik çekirdekleri karışımıyla, Alder Lake işlemcileri hakkında çok fazla heyecan var ve bunların sadece dizüstü bilgisayarlar ve pil ömrü için harika bir haber olmakla kalmayıp, aynı zamanda nihayetinde bir oyun gücü merkezi haline de dönüşebilme yetenekleri de daha fazla heyecanın oluşmasına sebep oluyor...
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