Intel Alder Lake İşlemcilerin Ne zaman Satışa Çıkacağı Neredeyse Kesinleşti

Intel'in Alder Lake işlemcilerinin ne zaman piyasaya çıkacağı kesinleşti gibi... Yeni iddia, daha önceki iddialar ile örtüşüyor ve tüm bunlar, yeni işlemcilerin çok yakında geleceğini söylüyor.

07 Eylül 2021 09:02

Levent Öztürk