Samsung Galaxy M11 Tanıtıldı, İşte Özellikleri...

Samsung, yeni telefon tanıtmak konusunda hız kesmiyor. İşte Koreli devin tanıttığı son telefon Galaxy M11 ve öne çıkan özellikleri...

Galaxy M11 Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Galaxy A31'i tanıtan Samsung, yine bütçe dostu bir telefon olan Galaxy M11'i tanıttı.

Geçen seneki Galaxy M10'un yerini alan M11, çekirdek sayısı henüz bilinmeyen bir 1,8GHz işlemciyle geliyor. Daha önce gelen bilgiler ve yeni bilgiler bu işlemcinin alt seviye Snapdragon 450 olabileceği konusunda birleşiyor. Bu durumda telefondan kabul edilebilir düzeyde bir performans beklenebilir, ancak büyük beklentilere girmemekte fayda var.

3GB RAM ve 32GB dahili depolama sunan telefonun 4GB/64GB modeli de bulunuyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanına 512GB eklemeniz mümkün. Öne çıkan diğer özellikler arasında 15W şarj destekli 5.000mAh'lik devasa pil, USB-C yuvası, 6,4 inç LCD ekran (1560x720), 8MP ön kamera, içerisinde 13MP ana lensi barındıran üçlü arka kamera var.

Kutusundan Android 10 ve One UI 2.0 ile çıkan cihazın en az iki sene güvenlik güncellemesi alması beklenebilir. Android güncellemeleriyle ilgili bir bilgi ise şimdilik yok.

Galaxy M11'in ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmadı, ancak telefon ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde piyasaya sürülebilir. 2019'da çıkan Galaxy M10'un fiyatı 100 dolar seviyesindeydi, M11'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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