Intel, XPU Vizyonunu Hayata Geçiriyor

Intel, mimarilerin bir karışımını bütünleşik bir yazılım deneyimi ile sunmak için çıktığı yıllar süren yolculuğundaki önemli yeni kilometre taşlarını açıkladı.
Şirket, Intel ® oneAPI Toolkits'lerin Aralık ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı ve Intel'in birleşik donanım ve yazılım tasarımı yaklaşımının bir parçası olarak yazılım yığınına eklenen yeni özellikleri duyurdu. Intel ayrıca veri merkezi için ilk ayrık grafik işlem birimi olan, Xe-LP mikromimarisine dayalı ve özellikle yüksek yoğunluklu, düşük gecikme süreli Android bulut oyunları ve medya akışı için tasarlanmış Intel ® Sunucu GPU'sunu da tanıttı.
Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mimarlık, Grafik ve Yazılım Bölümü Genel Müdürü ve Baş Mimarı Raja Koduri şunları söyledi: Bugün, iddialı oneAPI ve XPU yolculuğumuzda kilit önem taşıyan bir anı yaşıyoruz. oneAPI Toolkit'lerimizin altın sürümü ile uygulama geliştiricilerin deneyimini bilindik CPU programlama kitaplıklarından ve araçlarından daha da öteye taşıdık ve vektör-matris-uzamsal mimarilerimizi de kapsayacak hale getirdik. Ayrıca, hızla büyüyen bulut oyun ve medya akışı segmentlerine odaklı, Xe-LP mikromimarisine dayalı ilk veri merkezi GPU'muzu de pazara sunuyoruz."
Dünya milyarlarca akıllı cihazın ve veri miktarlarında çok hızlı bir artışın olduğu bir çağa doğru ilerlerken, yalnızca CPU'lara yönelik mimarilerden, CPU'lar, GPU'lar, FPGA'lar ve diğer hızlandırıcılara yönelik karma mimarilere geçilmesi gerekiyor. Intel bunu toplu olarak "XPU" vizyonu olarak açıklıyor. Intel Sunucu GPU'sunun pazara sunulması Intel'in XPU çağında daha fazla ürün ve çözüm sunma yolunda attığı yeni bir adım.
İçinde olduğumuz bilgi işlem çağı kapsamlı bir yazılım yığınını da gerektiriyor. Uygulama geliştiriciler, Intel'in oneAPI Toolkit'leri ile Intel XPU'larda yaygın, açık ve standartlara dayalı bir programlama modeline erişebilecekler. Bu toolkit'ler, altta yatan donanımın performans potansiyelini kullanıyor ve yazılım geliştirme ve bakım maliyetlerini düşürürken, özel, satıcıya özgü çözümlere kıyasla hızlandırılmış bilgi işlem çözümlerinin getirdiği riskleri daha çok azaltıyor.
İlk kez 2019'da SuperComputing etkinliğinde duyurulan oneAPI industry initiative (oneAPI sektör girişimi) bütünleşik ve sadeleştirilmiş çapraz mimarili programlama modeli için cesur bir vizyon. oneAPI özel tescilli çözümlerin getirdiği kısıtılamalar olmadan tavizsiz performans sunarken, miras kodun entegre edilebilmesini mümkün kılıyor. oneAPI ile, uygulama geliştiriciler çözmeye çalıştıkları soruna en uygun mimariyi seçebiliyor ve bir sonraki mimari ya da platform için yazılımı yeniden yazmak zorunda kalmıyor.
oneAPI sektör tarafından da desteklendi. Yakın zaman önce Microsoft Azure ve TensorFlow desteğini açıkladı. Öncü araştırma kuruluşları, şirketler ve üniversiteler de oneAPI'yi destekliyor. (endorse oneAPI.)
Veri merkezi için ilk ayrık GPU'suyla Intel gelişmiş bulut oyun ve medya deneyimleri için platformlar alanındaki inovasyonlarına yenilerini katmaya devam ediyor. Intel® Xeon® Ölçeklenebilir işlemciler, açık kaynaklı ve lisanslı yazılım bileşenleri ve yeni Intel Server GPU birarada yüksek yoğunluklu, düşük gecikme süreli bir çözümü, Android bulut oyunları, yüksek yoğunluklu medya transkodlama ve gerçek zamanlı mükemmel video yayını için kodlama için daha düşük maliyetle (toplam sahip olma maliyeti) sunuyor.[1]
Intel Sunucu GPU'su, Intel'in en enerji tasarruflu grafik mimarisi olan Xe-LP mikromimarisine dayanıyor ve 128 bit veri hattı ve 8GB özel yerleşik düşük güçlü DDR4 bellek ile düşük enerji tüketimli, ayrık bir çip üzerinde sistem tasarımı sunuyor.
Intel'in GPU'ları giriş seviyesi grafiklerden yüksek performanslı bilgi işleme (HPC) ölçeklendirmede başarılı olmak için izlediği temel stratejilerden biri, tek kod tabanının uygulanması. Bu vizyonu hayata geçirirken, Intel'in yazılım yığını artık birden çok grafik nesilini destekleyecek. Bunların arasında yakın zaman önce pazara sunulan Intel Iris Xe grafikler ve Intel Iris Xe MAX ayrık grafiklerle entegre edilmiş 11. Nesil Intel® Core™ işlemciler de yer alıyor. Linux'un daha yaygın olduğu veri merkezi ürünlerini desteklemek için kod tabanını genişletmek, Intel'in ölçeklenebilir Xe mimarisi stratejisinde önemli bir sonraki adım. Intel, işletim sistemleri arasında kodun yeniden kullanılmasına odaklanmak için Linux sürücüsünü optimize etti, Linux'un 3D performansına daha fazla odaklandı ve şimdi tamamen doğrulanmış ve entegre dağıtıma hazır üç yığın sunuyor.
[1] Toplam sahip olma maliyeti analizi Intel'in kurum içinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya dayanmaktadır. Fiyat 10.01.2020 tarihinde geçerli olan fiyattır. Analizde, standart sunucu fiyatı, GPU'nun liste fiyatı ve 5 sene için senelik 1USD olan tahmini Nvidia yazılım lisans maliyetine dayanan yazılım fiyatı dikkate alınmıştır.
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