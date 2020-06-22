Intel Yeni Bir Güvenlik Çözümünü Duyurdu: Intel CET!

Intel CET yalnızca yazılımlarla bertaraf edilmesi oldukça zor olan, yaygın kötü amaçlı yazılımlar kullanılarak yapılan saldırı yöntemlerine karşı korumaya yardımcı olacak CPU-düzeyinde güvenlik özellikleri sunuyor.