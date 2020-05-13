Trump, Kendisini Analiz Etmesi İçin Geliştirilen Yapay Zekayı da "Bozdu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ne yapacağını, ne söyleyeceğini kestirmek oldukça zor. Çoğunlukla her konuşmasında, her katıldığı toplantı veya üst düzey görüşmede tahminleri altüst etmeyi başaran Trump, özellikle attığı tweet'lerle adından sıkça bahsettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önererek bir kez daha tahminlerin dışına taşmayı başaran Trump, bu kez de yapay zeka Margaret'i bozmuş.
Factba.se isimli bir analiz sitesi, ABD Başkanı'nın tweetlerini ve konuşmalarını uzunca bir süreden beri analiz ediyor. 3 yıldan bu yana aktif olan proje'nin yan kuruluşu olan FactSquared ise Washington merkezli bir veri analitiği şirketi ve yapay zeka üzerinde çalışıyor. Elbette şirketin elinde Trump özelinde bu kadar veri olunca, ona özgü bir yapay zeka botu geliştirmekten de geri kalmamış ve ortaya Margaret çıkmış.
FactSquared CEO'su Bill Frischling tarafından transkripsiyon AI robotu olarak hayata geçirilen Margaret, Trump'ı büyük ölçüde analiz edebiliyor. Sesi yazıya dönüştürme sürecini temel alan transkripsiyon, konu Trump olunca ise bir hayli zor. Fakat Margaret bunu büyük ölçüde başarmış durumda.
Frischling'in yaptığı açıklamaya göre Margaret, Trump'ın sözlerini doğru şekilde yazıya dökmekle kalmıyor, aynı zamanda davranlışlarını da izleyebiliyor. Öyle ki, davranışlarından, jest ve mimiklerinden durum analizi de yapabilen Margaret, böylece Trump'ın yer yer bir sonraki sözünün ne olabileceğini bile tahmin edebiliyor. Fakat konu Trump olunca, hala hataya açık.
Trump'ın geçtiğimiz günlerde Mercan Denizi Muharebesi yıl dönümünde yaptığı konuşmayı da takibe alan Margaret, bazı noktalarda hata yapmış. Margaret'in geliştiricisi Bill Frischling'in Los Angeles Times'a verdiği demeçe göre Margaret, konu Trump olsa bile hala İngilizce'ye sadık. Öyle ki konuşmayı derleyen Margaret, noktalama işaretlerini hala İngilizce'ye göre yapıyor. Fakat Trump'ın sözünü ne zaman keseceği, ne zaman yeni bir cümleye başlayacağı belli olmadığı için, konu yapay zeka bile olsa şimdilik çuvallayabiliyor. Frischling, Margaret'in Trump'ı çözebilmesi için hala önünde yol olduğunu ve çalışmalara devam ettiklerini de röportajda belirtmiş.
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