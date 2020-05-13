Trump, Kendisini Analiz Etmesi İçin Geliştirilen Yapay Zekayı da "Bozdu"

Her yaptığı, her söylediği olay olan ABD Başkanı Donald Trump'ı analiz edebilmek için yapay zekadan yararlanılıyor. Ancak Margaret adı verilen bu bot bile, Trump'ın yapacaklarını henüz kestiremiyor.