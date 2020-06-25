Koronavirüste kan grubu iddiasına Bakan Fahrettin Koca ne diyor?

Geçtiğimiz günlerde Alman bilim insanlarının "Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor?" ya da "Koronavirüse karşı kan gruplarının herhangi bir etkisi var mı?" sorularına yönelik araştırması, bir bilim dergisinde yayınlanmıştı.
Alman bilim insanlarının çalışmasına göre koronavirüs hastalığının daha ağır veya daha hafif seyretmesinde kan grubu da önemli rol oynuyor. Araştırmaya göre koronavirüs, kan grubu A olanlarda daha şiddetli; kan grubu 0 olanlarda ise daha hafif seyrediyor. Detaylara "Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Şaşırtıcı araştırma" yazımızdan ulaşabilirsiniz.
KAN GRUBU İDDİASI
Soru üzerine yurt dışında kan grupları bakımından A grubunun riskli, 0 grubunun ise daha az riskli olduğunu içeren bir çalışma yapıldığını ve araştırma yayınlandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu çalışmayı o ülkedeki kan grubu dağılımı dahil olmak üzere geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Bunların dışında somut bir çalışma yok. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içinde yayınlanması için bir noktaya gelinmiş olur." diye konuştu.
"Yeni Bir Kısıtlama Düşünmüyoruz"
Koca, "Gidişat yeni bir kısıtlama getirir mi?" diye sorulmasına karşılık şunları söyledi:
"Önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. Kontrollü sosyal hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz oranda tehdit ortadan kalkar. Herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi gereken... Maske, mesafe ve el temizliğine özellikle dikkat. İller, ilçeler, köyler bazında zaten yapılıyor bu. Birtakım benzer kısıtlamaları İl Hıfzıssıhha Kurulları alabilir. Ülke genelinde bu anlamda bir kısıtlama gündemimizde olmadı."
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