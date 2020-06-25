Koronavirüste kan grubu iddiasına Bakan Fahrettin Koca ne diyor?

Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? sorusuna yanıt olarak geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan araştırmaya ilişkin açıklama geldi.