İnternetin En Fena Çuvallayanları!
Facebook, YouTube, Google Maps ve fazlasında çok fena çuvallayanlar... Hepsi bu sitelerde.
Başkalarının şanssızlığına gülme huyumuz o kadar evrensel ki Almanlar, bu iş için bir sözcük icat etmişler: "Schadenfreude!" İnternet topluluğu ise bu durum için bir başka terim uydurdu: "Fail". Türkçede ise bu sözcüğü sanırız "çuvallamak" sözcüğüyle karşılayabiliriz. Bu yazımızda Facebook'ta, YouTube'ta, Google Maps'te ve fazlasında yaşanan en büyük başarısızlık ve çuvallamaları bulacağınız siteleri sıralayacağız.
1. Lamebook: En şanssız Facebook anları
Site, kullanıcıların duvarlarında gördüğü ilginç ve komik şeylerin ekran görüntülerini sıralıyor. Ekran görüntülerini aile/ebevyn, dövüşler gibi kategorilere göre sıralamanız bile mümkün.
2. Funny Street View: Google Maps'ten sıra dışı görüntüler
Reddit'te kendini Google Maps şanssızlıklarına adamış büyük bir topluluk var. Dünyanın dört bir yanına gönderilen Street View otomobilleri, yıllar içinde birçok ilginç görüntü topladı. Gülünç kamera sorunlarından düşen insanlara, Google'ın istemeden kaydettiği her şeyi burada bulabilirsiniz.
3. Epic Fail: Fotoğraflar, GIF'ler ve videolar
İsminden de tahmin edeceğiniz üzere Epic Fail, kelimenin tam manasıyla çuvallayanlara adanmış bir web sitesi. Her gün güncellenen site, fotoğraflar, GIF'ler ve videolarıyla internetteki en iyi schadenfreude kaynağı. Sitede otomobil, spor gibi aşırı derecede spesifik kategoriler de var. Bu kategoriler size başta garip gelebilir, ancak bir süre sonra işlerin en çok ters gittiği yerlerin bu alanlar olduğunu anlıyorsunuz.
4. The Best Fails: YouTube çuvallamalarını kaçırmayın
Best Fails, çeşitli kaynaklardan videolar toplayan bir YouTube kanalı. Her hafta beş video paylaşan kanal, en çok haftanın çuvallamalarını bir araya getiren "Fails of the Week" videolarıyla ilginizi çekecek.
Zeynel A. Öztürk
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